Sassuolo-Milan Primavera 1-1: pareggio di Olzer / LIVE NEWS

Alle 17:00 andrà in scena Sassuolo-Milan Primavera, match valido per la 20^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta del match.

Primo pericolo neroverde. Cross al centro dell'area milanista, deviato in corner.

Tiro dal limite di Saccani per il Sassuolo, palla alta sopra la traversa.

Prima occasione rossonera: calcio di punizione dalla destra di Olzer, palla sfiorata in area!

Un brutto Milan nel primo tempo. I rossoneri non si rendono mai pericolosi e sembrano faticare tantissimo a creare gioco. Il Sassuolo è ben organizzato e non lascia spazi. Forte anche del vantaggio arrivato dopo circa un quarto d'ora sugli sviluppi di calcio di punizione.

Clamorosa azione di Saccani! Salta due rossoneri, entra in area e solo davanti al portiere la piazza un po' troppo, colpendo il pallo alla sinistra di Jungdal.

Dentro Roback per Nasti.

Per il Sassuolo: dentro Manara e Florentine per Reda e Aucelli.

Super parata di Jungdal, che a tu per tu con l'avversario allarga la gamba sinistra e mette in angolo!

Dentro N'Gbesso per Olzer.

Per il Sassuolo: dentro Cannavaro per Mercati.

Dentro Fili e Bright per Obaretin e Frigerio.

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti allo Stadio Enzo Ricci. Alle 17:00 è in programma Sassuolo-Milan Primavera, gara valida per la 20^ giornata di campionato Primavera 1. A sfidarsi le due formazioni di Emiliano Bigica e di Federico Giunti. Segui con noi il live testuale di Sassuolo-Milan, con tutte le azioni più importanti del match.