Roma-Milan Femminile 2-1: altra sconfitta per le rossonere | LIVE News

+++ ROMA-MILAN FEMMINILE LIVE +++

Occasione per la Roma. Le rossonere perdono un pallone sanguinoso innescando Haavi in area di rigore, ma Guagni salva tutto in scivolata.

Gol del Milan! Asllani non sbaglia dal dischetto! Rossonere in vantaggio per 1-0!

Rossonere che attendono l'occasione giusta per ripartire in contropiede.

Occasione per la Roma. Haavi converge verso il centro ma il suo destro sfila via sul primo palo.

Gol della Roma. Giugliano viene pescata in area di rigore e non sbaglia, insaccando il pallone alle spalle di Giuliani. 1-1.

Doppio cambio nel Milan: escono Guagni e Staskova per far posto a Dompig e Arnadottir.

Finisce qui. Il Milan perde contro la Roma per 2-1. Grazie per aver seguito con noi il match.

Il Milan perde contro la Roma per 2-1 in questa 10^ giornata della Serie A Femminile. Non basta il gol di Asllani, che porta in vantaggio le rossonere, a piegare le giallorosse di Spugna. A ribaltare il risultato ci pensano le reti di Giugliano e Di Guglielmo.