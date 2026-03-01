PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta sconfitta per i rossoneri | PM

Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta sconfitta per i rossoneri | PM

Primavera 1, Roma-Milan in diretta: le formazioni ufficiali | LIVE NEWS
Allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma si disputa Roma-Milan, 27^ giornata del campionato Primavera 1: segui il nostro LIVE
Redazione

Tra pochi minuti comincia la gara del campionato Primavera 1 tra Roma e Milan. Il match valido per la 27^ giornata si disputerà allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma alle ore 11:00. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna incontrano sulla propria strada una delle migliori squadre del campionato giovanile italiano. Sarà uno scontro che riporta alla memoria vecchi ricordi perché sulla panchina giallorossa siede Federico Guidi, allenatore della Primavera del Milan nella stagione 2024/25.

I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo complicato. L'Under 20 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Genoa e con il Napoli. La Roma, invece, si appresta al match odierno dopo il pareggio casalingo contro il Cesena di settimana scorsa. Quella di oggi rappresenta una gara fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti. Lecito quindi aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni.

01/03/2026 - 11:00
ROMA PRIMAVERA
1-0
MILAN PRIMAVERA
90'+5
fine-match

Finisce una brutta gara dei rossoneri. La Roma batte il Milan 1-0 grazie al gol di Morucci

90'

Vengono concessi 5' di recupero.

88'
cambio

Cambio per il Milan. Entra Tartaglia per Perera

87'
cambio

Doppio cambio per la Roma. Entrano Tumminelli e Nardin, escono Bah e Litti

81'
occasione

OCCASIONE MILAN. Bel cross mancino di Borsani, Scotti viene anticipato di testa sul più bello da Seck

80'

I rossoneri ci stanno provando ma senza creare nulla di pericoloso nei pressi dell'area giallorossa

74'
cambio

Terzo cambio per il Milan. Fuori Pandolfi, dentro Cissè

72'
occasione

OCCASIONE ROMA. Della Rocca arriva a tu per tu con Bouyer ma il suo tiro viene parato dall'estremo difensore rossonero

71'
cambio

Cambio nelle fila del Milan Primavera. Esce Zaramella, entra Petrone

70'

Gioco fermo, a terra un giocatore giallorosso in seguito a uno scontro di gioco

67'
cambio

Doppio cambio per la Roma. Escono Panico e Almaviva, entrano Arduini e Della Rocca

62'
occasione

OCCASIONE MILAN. Mancioppi fa partire un destro potentissimo da fuori. Il portiere giallorosso para in tuffo e mette in angolo

59'
ammonizione

Ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Mancioppi in seguito ad un fallo tattico

52'

Il Milan prova a costruire battendo corto un calcio d'angolo ma Idrissi spreca tutto crossando fuori dalla sinistra

51'

Il secondo tempo si apre con un ritmo diverso da entrambe le parti

46'
cambio

Primo cambio per il Milan Primavera. Fuori Domnitei, dentro Idrissi

46'
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo di Roma-Milan Primavera

45'
fine-primo-tempo

Finisce 1-0 il primo tempo di Roma-Milan Primavera. Rossoneri sottotono 

42'

Primo angolo del Milan Primavera guadagnato da Scotti

39'
goal

GOL ROMA. Almaviva scarica un mancino potente, Bouyer para ma lascia il pallone a pochi passi dalla porta avversaria. Sulla ribattuta Morucci arriva per primo e sigla il vantaggio giallorosso

35'
occasione

OCCASIONE ROMA. Ancora pericolosi i padroni di casa. Almaviva riceve un pallone sporco sul secondo palo e prova a segnare. Il suo tiro finisce alto da buona posizione

34'
occasione

OCCASIONE MILAN. Prima azione offensiva pericolosa per i rossoneri. Domnitei conduce sulla sinistra e scarica in area per Scotti che controlla bene ma il suo destro viene ribattuto dalla difesa giallorossa

29'
ammonizione

Prima ammonizione del match per Panico, giocatore giallorosso

28'
occasione

OCCASIONE ROMA. Imbucata centrale per Morucci che arriva davanti a Bouyer ma si mangia il vantaggio giallorosso

19'

Partita che fatica ad accendersi, il ritmo in campo è piuttosto basso

14'

La Roma torna ad affacciarsi in avanti conquistando un nuovo calcio d'angolo

11'

Al minuto 11 non si registra nessun tiro in porta da parte delle due squadre

6'

Fase di studio per le due squadre che girano il pallone senza accelerare più di tanto

3'

Primo calcio d'angolo della partita per i giallorossi dopo una disattenzione di Pandolfi

1'
inzio-match

Comincia la sfida tra Roma e Milan, partita valida per la 27^ giornata del Campionato Primavera 1.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo 'Stadio Tre Fontane'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Federico Guidi e Giovanni Renna.

ROMA: Kilvinger, Litti, Seck, Bah, Almaviva, Mirra, Morucci, Terlizzi, Panico, Maccaroni, Carlaccini. A disposizione: Sbaccanti, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Paratici, Bonifazi. Allenatore: Federico Guidi.

MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Cissé, Borsani; Pandolfi, Mancioppi, Perera; Zaramella, Scotti, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Geroli, Del Forno, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cissè, Vechiu, Idrissi. Allenatore: Giovanni Renna.

