Tra pochi minuti comincia la gara del campionato Primavera 1 tra Roma e Milan. Il match valido per la 27^ giornata si disputerà allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma alle ore 11:00. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna incontrano sulla propria strada una delle migliori squadre del campionato giovanile italiano. Sarà uno scontro che riporta alla memoria vecchi ricordi perché sulla panchina giallorossa siede Federico Guidi, allenatore della Primavera del Milan nella stagione 2024/25.
I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo complicato. L'Under 20 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Genoa e con il Napoli. La Roma, invece, si appresta al match odierno dopo il pareggio casalingo contro il Cesena di settimana scorsa. Quella di oggi rappresenta una gara fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti. Lecito quindi aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni.
Finisce una brutta gara dei rossoneri. La Roma batte il Milan 1-0 grazie al gol di Morucci
Vengono concessi 5' di recupero.
Cambio per il Milan. Entra Tartaglia per Perera
Doppio cambio per la Roma. Entrano Tumminelli e Nardin, escono Bah e Litti
OCCASIONE MILAN. Bel cross mancino di Borsani, Scotti viene anticipato di testa sul più bello da Seck
I rossoneri ci stanno provando ma senza creare nulla di pericoloso nei pressi dell'area giallorossa
Terzo cambio per il Milan. Fuori Pandolfi, dentro Cissè
OCCASIONE ROMA. Della Rocca arriva a tu per tu con Bouyer ma il suo tiro viene parato dall'estremo difensore rossonero
Cambio nelle fila del Milan Primavera. Esce Zaramella, entra Petrone
Gioco fermo, a terra un giocatore giallorosso in seguito a uno scontro di gioco
Doppio cambio per la Roma. Escono Panico e Almaviva, entrano Arduini e Della Rocca
OCCASIONE MILAN. Mancioppi fa partire un destro potentissimo da fuori. Il portiere giallorosso para in tuffo e mette in angolo
Ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Mancioppi in seguito ad un fallo tattico
Il Milan prova a costruire battendo corto un calcio d'angolo ma Idrissi spreca tutto crossando fuori dalla sinistra
Il secondo tempo si apre con un ritmo diverso da entrambe le parti
Primo cambio per il Milan Primavera. Fuori Domnitei, dentro Idrissi
Comincia il secondo tempo di Roma-Milan Primavera
Finisce 1-0 il primo tempo di Roma-Milan Primavera. Rossoneri sottotono
Primo angolo del Milan Primavera guadagnato da Scotti
GOL ROMA. Almaviva scarica un mancino potente, Bouyer para ma lascia il pallone a pochi passi dalla porta avversaria. Sulla ribattuta Morucci arriva per primo e sigla il vantaggio giallorosso
OCCASIONE ROMA. Ancora pericolosi i padroni di casa. Almaviva riceve un pallone sporco sul secondo palo e prova a segnare. Il suo tiro finisce alto da buona posizione
OCCASIONE MILAN. Prima azione offensiva pericolosa per i rossoneri. Domnitei conduce sulla sinistra e scarica in area per Scotti che controlla bene ma il suo destro viene ribattuto dalla difesa giallorossa
Prima ammonizione del match per Panico, giocatore giallorosso
OCCASIONE ROMA. Imbucata centrale per Morucci che arriva davanti a Bouyer ma si mangia il vantaggio giallorosso
Partita che fatica ad accendersi, il ritmo in campo è piuttosto basso
La Roma torna ad affacciarsi in avanti conquistando un nuovo calcio d'angolo
Al minuto 11 non si registra nessun tiro in porta da parte delle due squadre
Fase di studio per le due squadre che girano il pallone senza accelerare più di tanto
Primo calcio d'angolo della partita per i giallorossi dopo una disattenzione di Pandolfi
Comincia la sfida tra Roma e Milan, partita valida per la 27^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo 'Stadio Tre Fontane'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Federico Guidi e Giovanni Renna.
ROMA: Kilvinger, Litti, Seck, Bah, Almaviva, Mirra, Morucci, Terlizzi, Panico, Maccaroni, Carlaccini. A disposizione: Sbaccanti, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Paratici, Bonifazi. Allenatore: Federico Guidi.
MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Cissé, Borsani; Pandolfi, Mancioppi, Perera; Zaramella, Scotti, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Geroli, Del Forno, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cissè, Vechiu, Idrissi. Allenatore: Giovanni Renna.
