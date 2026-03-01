Tra pochi minuti comincia la gara del campionato Primavera 1 tra Roma e Milan . Il match valido per la 27^ giornata si disputerà allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma alle ore 11:00. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna incontrano sulla propria strada una delle migliori squadre del campionato giovanile italiano. Sarà uno scontro che riporta alla memoria vecchi ricordi perché sulla panchina giallorossa siede Federico Guidi , allenatore della Primavera del Milan nella stagione 2024/25.

I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo complicato. L'Under 20 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Genoa e con il Napoli. La Roma, invece, si appresta al match odierno dopo il pareggio casalingo contro il Cesena di settimana scorsa. Quella di oggi rappresenta una gara fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti. Lecito quindi aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni.