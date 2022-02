Primavera, Milan-Torino (1-0): esce Nasti, entra Rossi

Il Milan Primavera di Federico Giunti affronta il Torino Federico Coppitelli per la 19° giornata del campionato. Segui con noi il LIVE

Pericolosi i rossoneri con una bella azione di El Hilali, che serve Nasti in area di rigore: l'attaccante tira in porta, ma conclusione viene deviata da Di Gesù e la palla finisce fuori

Che occasione per i rossoneri con Roback, che dopo aver saltato un avversario, scaglia un tiro potente e preciso dalla destra: il portiere del Torino respineg, con El Hilali che non riesce a ribadire in rete

Incredibile occasione per il Torino: Akhalaia a pochi passi dalla porta, non riesce a buttarla. Bellissima parata di Desplanches in uscita

I rossoneri reclamano un rigore per un fallo di mano in area del Torino. L'arbitro non è dello stesso avviso

GOL DEL MILAN!!! - Tiro di Gala, con la respinta del portiere Milan: come un falco arriva Nasti, che porta in vantaggio i rossoneri

Il Milan Primavera di Federico Giunti è al 9° posto in classifica con 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il Torino di Coppitelli , invece, è all'11° posto con 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Un punto di differenza tra le due squadre, che cercano la vittoria per avvicinarsi alla zona play offò

