Primavera, Milan-Sassuolo 1-2: prova di carattere nonostante la sconfitta | PM News

La seconda partita di campionato di Primavera 1, disputata alle 16:30 tra Milan e Sassuolo, è stata divertente e dinamica. A spuntarla sono stati i neroverdi, vittoriosi 2-1 grazie alla doppietta di Kulla. I rossoneri, pur sorprendendo nel finale, sono andati vicini al pareggio.
Dunque, prima sconfitta per la squadra di Renna, che ha provato in tutti i modi a spronare i suoi ragazzi. Glaciale Lontani dal dischetto, bene anche Di Siena e Borsani subentrati. Da rivedere invece Cisse e Longoni. Nonostante le difficoltà, la squadra è rimasta compatta e unita fino alla fine nel tentativo di trovare il pareggio. Mister Giovanni Renna quindi può essere in parte soddisfatto della prova dei suoi giovani ragazzi.
Triplice fischio! Finisce 2-1 per il Sassuolo: non basta il rigore realizzato da Lontani.
Renna e la panchina spingono la squadra! I rossoneri ci credono e partono all’assalto.
Occasione Milan! Cross del terzino Di Siena per Domnitei, che per poco non trova il 2-1: decisivo l’intervento in uscita del portiere neroverde.
Saranno assegnati 5 minuti di recupero
Gol Milan! Lontani non sbaglia dal dischetto: i rossoneri accorciano, ora a -1.
Espulsione per il Sassuolo! Trattenuta in area di rigore di Macchioni su Ossla: calcio di rigore per il Milan.
Cambio Sassuolo: esce Vezzosi, entra Sibilano
Il Milan ha fretta, ma il Sassuolo inizia a gestire il cronometro.
Cambi Sassuolo: esceno Negri, Tomsa, Frangella, entrano Mussini, Tampieri e Amendola
Cambio Milan: esce Mancioppi, entra Domnitei
Occasione Milan! Cross di Borsani per Castiello, che per poco non riesce a raggiungere il pallone.
Occasione Milan! Borsani, appena entrato, si rende pericoloso sulla fascia: dalla sua sgroppata arriva il tiro di Cisse, che colpisce in pieno Vezzosi.
Cambio Milan: escono Cappelletti e Perera, entrano Di Siena e Borsani
Gioco fermo: Cooling Break!
Scotti controlla di petto e, nel duello, c’è un tocco di mano di Benvenuti in area di rigore: l’arbitro lascia correre.
Cambio Sassuolo: esce Sandro, entra Chiricallo
Ammonizione per il Milan! Cartellino giallo a Cappelletti per una trattenuta su Frangella.
Occasione Sassuolo! Kulla in area difende palla e si gira, ma il suo tiro centrale viene parato da Longoni.
Scotti e Longoni provano a combinare, ma il pallone dell’esterno destro è impreciso.
Sconsolato mister Renna, che non riesce a spronare la squadra: il Sassuolo domina.
Ammonizione Milan! Cartellino giallo per Perera: punita una trattenuta su Kulla involato verso la porta
Occasione Sassuolo! Pasticcio tra Longoni e Cisse, Kulla ne approfitta quasi, ma ci mette una pezza l’appena entrato Cisse.
Esce Pandolfi, entra Cisse
Ammonizione Milan! Punito con il cartellino giallo l'intervento fuori tempo di Pandolfi
Occasione Sassuolo! Ancora Kulla, che svaria sul fronte d’attacco: questa volta sull’out destro prova a servire Negri, ma il pallone è impreciso e Longoni blocca senza problemi.
Occasione Sassuolo! Kulla, ancora pericoloso sull’out sinistro, sfonda con prepotenza: il suo tiro potente finisce però addirittura in rimessa laterale.
Nessun cambio per i due allenatori.
Ci siamo! Riprende il secondo tempo, con il possesso palla affidato al Sassuolo.
Finisce il primo tempo di Milan-Sassuolo: i rossoneri sono sotto 2-0, con la doppietta decisiva di Kulla.
Gol Sassuolo, 2-0! Kulla di testa mette la palla all’angolo su un bel cross di Campani. Longoni non può farci niente.
Segnalati 3 minuti di recupero
Cartellino giallo per Seminari, che strattona Perera involato verso la metà campo del Sassuolo.
Perera conquista un calcio di punizione nella sua metà campo, frutto del pressing deciso del Sassuolo.
Gioco fermo! Lontani resta a terra dopo un contrasto ginocchio contro ginocchio. Le sue condizioni destano preoccupazione.
Ancora un pasticcio difensivo del Milan: Piermarini si fa rubare palla da Kulla in posizione pericolosa, ma riesce a limitare i danni concedendo solo una rimessa laterale.
Longoni regala palla al Sassuolo, ma la difesa rossonera recupera subito.
Il Milan gira palla alla ricerca di varchi per far male al Sassuolo.
Occasione Milan! Scotti esce bene dalla pressione del Sassuolo, poi cambia gioco su Lontani, che rientra sul destro, ma il suo tiro è debole e centrale, anche a causa di una lieve deviazione.
Fallo di Lontani in ripiego su Negri.
Calcio di punizione per il Milan! Ossola, tamponato da Sandro, conquista una punizione interessante. Dallo sviluppo del corner prova a servire Pandolfi in mezzo, ma il pallone finisce tra le braccia di Nyarko.
Riprende il gioco! Sassuolo subito in attacco.
Gioco fermo a metà del primo tempo: Cooling Break!
Occasione Milan! Scotti, a tu per tu con il portiere del Sassuolo, sbaglia la conclusione. Grande occasione mancata per i rossoneri.
Renna non è contento dei primi 20 minuti dei rossoneri. Il Sassuolo ha il controllo agevole della gara.
Kulla ancora pericoloso! Sfonda in area di rigore, vince un rimpallo e tira di destro, ma il pallone termina fuori dallo specchio della porta.
Gol Sassuolo! Kulla dalla distanza, tiro centrale dai 25 metri che sorprende Longoni, fuori portata per il portiere rossonero.
I richiami di Renna funzionano. Scotti, su un bell'uno-due con Cullotta, involato verso la porta, tira di destro sul fondo. Bella azione rossonera.
Primi 10 minuti: Renna richiama Scotti, chiedendo più profondità all'esterno italiano.
Il Milan esce bene palla a terra dalla pressione del Sassuolo. Arriva il cross di Scotti, deviato da Seminari. Primo calcio d'angolo per i rossoneri.
Inizio frizzante del Sassuolo, che sta creando pericoli alla difesa rossonera. Il più pericoloso è l'attaccante Negri.
Occasione Sassuolo! Dialogo tra Kulla e Negri, che poi con un tiro a incrociare colpisce il palo a pochi metri dalla porta.
L'arbitro fischia: è iniziata Milan-Sassuolo, valida per il secondo match di campionato di Primavera 1 2025/26.
Squadre in campo! Il Milan con la prima maglia, il Sassuolo in bianco.
Ci siamo: manca poco al fischio d'inizio di Milan-Sassuolo.
+++ PRIMAVERA 1: MILAN-SASSUOLO, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amici di PianetaMilan.it, benvenuti allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB):, dove tra poco, alle 16:30, andrà in scena Milan-Sassuolo, seconda partita del campionato di Primavera 1 2025/26. I rossoneri vengono da un esordio vincente contro il Lecce per 2-1, grazie alla rete di Simone Lontani. Il Sassuolo, invece, viene da un pareggio per 2-2 contro la Juventus. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i neroverdi di Emiliano Bigica, per non perdervi neanche un’azione in diretta!
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
Milan (4-3-3) : Longoni, Perera, Cullotta, Piermarini, Cappelletti, Pandolfi, Mancioppi, Ossola, Lontani, Castiello, Scotti
A disposizione: Alessandro Bianchi, Edoardo Tartaglia, Matteo Pagliei, Simon La Mantia, Francesco Domnitei, Luca Del Forno, Andrea Di Siena, Mattia Zaramella, Federico Colombo, Emanuele Borsani, Hamadoun Maiga Cisse. All. Renna.
Sassuolo (4-3-1-2): Nyarko, Campani, Macchioni, Vezzosi, Benvenuti, Seminari, Tomsa, Frangella, Negri, Kulla, Sandro
A disposizione: Luca Ciprian Lungu, Cristian Costabile, David Tomasz Weiss, Alessandro Cardascio, Catello Amendola, Alessio Sibilano, Andrea Mussini, Lorenzo Appiah, Omar Barry, Diego Tampieri, Giovanni Chiricallo. All. Bigica.
