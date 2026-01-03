giovanili
Milan-Roma 1-1 del campionato Primavera 1 in diretta: Di Nunzio ristabilisce l’equilibrio | LIVE NEWS
Altro cambio per il Milan. Dentro Castiello, fuori Scotti.
OCCASIONE ROMA. Sangaré conduce un contropiede solitario che va a concludere con un sinistro che esce di poco sopra la traversa.
GOL DELLA ROMA. Il capitano Di Nunzio pareggia i conti dopo una bella combinazione al limite dell'area rossonera.
GOL DEL MILAN!! Plazzotta sblocca il match grazie a un grande mancino rasoterra dal limite dell'area. Assist di Scotti dopo un controllo magico.
Comincia ora il secondo tempo di Milan-Roma!
Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan e Roma, 18^ giornata del campionato Primavera 1.
Vengono concessi 2 minuti di recupero.
OCCASIONE ROMA. Forte vicinissimo al gol con un rasoterra mancino che esce di poco sulla sinistra.
TRAVERSA ROMA. Vladimirov commette un grave errore consegnando il pallone a Forte, che concede un'ottima occasione ad Arena che calcia a tu per tu con Longoni ma colpisce la traversa. Milan fortunato.
OCCASIONE MILAN. Mancioppi riceve in area da Perera sulla sinistra e calcia a botta sicura. Bravo De Marzi con un ottimo riflesso a mettere in angolo.
Primo ammonito della gara. Mancioppi (Milan) entra in ritardo. Cartellino giallo corretto.
OCCASIONE MILAN. Lontani riceve dal limite dell'area e scarica un destro potente. Pallone fuori sulla destra
Primo cambio per il Milan. Esce per infortunio Di Siena dopo un movimento innaturale del ginocchio. Al suo posto Nolli
Comincia la sfida tra Milan e Roma, partita valida per la 18^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Roma, 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo 'SportItalia Village'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Federico Guidi.
MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Vladimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Scotti, Lontani, Di Siena. A disposizione: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullott, Cissé, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
ROMA: De Marzi, Marchetti, Ltti, Seck, Di Nunzio, Bah, Arena, Terlizzi, Panico, Sangaré, Forte. A disposizione: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. Allenatore: Federico Guidi.
