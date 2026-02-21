giovanili
Primavera 1, Milan-Napoli 1-0 in diretta: capolavoro di Scotti su punizione! | LIVE NEWS
Primo cambio per il Milan. Esce Idrissi, entra Domnitei
OCCASIONE NAPOLI. Prima Raggioli col mancino, ben ribattuto da Bouyer. Subito dopo Baridò vicino al palo lontano con il sinistro a giro
Ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Mancioppi
GOL DEL MILAN! Scotti sblocca il match segnando un bellissimo gol su punizione. Il pallone finisce sul palo ed entra in porta con Ferrante immobile. Gol strepitoso
Ammonizione per il Napoli. Giallo a Gambardella, entrato a inizio secondo tempo
Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. Ricomincia Milan-Napoli
Finisce il primo tempo di Milan-Napoli. Tanta intensità, ma nessuna occasione negli ultimi minuti di gara
OCCASIONE MILAN. Mancioppi si inserisce in area e scarica a rimorchio per Idrissi. Il suo destro è centrale e parato da Ferrante
OCCASIONE MILAN. Bella discesa sulla destra di Zaramella che scarica per Borsani. L'esterno rossonero calcia potente ma il suo mancino finisce alto
OCCASIONE NAPOLI. Cissé perde una palla sanguinosa in area, consegnandola a Raggioli che da pochi passa tira ma Bouyer salva il Milan
OCCASIONE NAPOLI. Cimmaruta riceve al limite e fa partire un destro che esce di poco alto
OCCASIONE MILAN. Progressione palla al piede di Scotti che arriva al tiro che esce vicino al palo di destra
Comincia la sfida tra Milan e Napoli, partita valida per la 26^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo 'Sportitalia Viallage'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Dario Rocco.
MILAN: Bouyer, Nolli, Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic, Perera; Scotti, Zaramella, Idrissi. A disposizione: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; M. Cisse, Plazzotta; Domniței, Perina, Petrone. Allenatore: Giovanni Renna.
NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Baridò, Genovese, Olivieri. A disposizione: Pugliese, Spinelli, De Luca, Gambardella, Anic, Iovine, Melnyk, Gorica, Zappettini. Allenatore: Dario Rocco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA