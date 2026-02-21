giovanili

Primavera 1, Milan-Napoli 1-0 in diretta: capolavoro di Scotti su punizione! | LIVE NEWS

Allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza si disputa Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26: segui il nostro LIVE
21/02/2026 - 11:00
MILAN PRIMAVERA
1-0
NAPOLI PRIMAVERA
58'
cambio

Primo cambio per il Milan. Esce Idrissi, entra Domnitei

57'
occasione

OCCASIONE NAPOLI. Prima Raggioli col mancino, ben ribattuto da Bouyer. Subito dopo Baridò vicino al palo lontano con il sinistro a giro

53'
ammonizione

Ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Mancioppi

49'
goal

GOL DEL MILAN! Scotti sblocca il match segnando un bellissimo gol su punizione. Il pallone finisce sul palo ed entra in porta con Ferrante immobile. Gol strepitoso

47'
ammonizione

Ammonizione per il Napoli. Giallo a Gambardella, entrato a inizio secondo tempo

46'
inzio-secondo-tempo

Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. Ricomincia Milan-Napoli

45'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo di Milan-Napoli. Tanta intensità, ma nessuna occasione negli ultimi minuti di gara

22'
occasione

OCCASIONE MILAN. Mancioppi si inserisce in area e scarica a rimorchio per Idrissi. Il suo destro è centrale e parato da Ferrante

17'
occasione

OCCASIONE MILAN. Bella discesa sulla destra di Zaramella che scarica per Borsani. L'esterno rossonero calcia potente ma il suo mancino finisce alto

16'
occasione

OCCASIONE NAPOLI. Cissé perde una palla sanguinosa in area, consegnandola a Raggioli che da pochi passa tira ma Bouyer salva il Milan

8'
occasione

OCCASIONE NAPOLI. Cimmaruta riceve al limite e fa partire un destro che esce di poco alto

5'
occasione

OCCASIONE MILAN. Progressione palla al piede di Scotti che arriva al tiro che esce vicino al palo di destra

1'
inzio-match

Comincia la sfida tra Milan e Napoli, partita valida per la 26^ giornata del Campionato Primavera 1.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo 'Sportitalia Viallage'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori,  Giovanni Renna e Dario Rocco.

MILAN: Bouyer, Nolli, Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic, Perera; Scotti, Zaramella, Idrissi. A disposizione: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; M. Cisse, Plazzotta; Domniței, Perina, Petrone. Allenatore: Giovanni Renna.

NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Baridò, Genovese, Olivieri. A disposizione: Pugliese, Spinelli, De Luca, Gambardella, Anic, Iovine, Melnyk, Gorica, Zappettini. Allenatore: Dario Rocco.

