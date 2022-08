Primavera, Milan-Frosinone LIVE: la chiude il Frosinone, 3-5 per i gialloblù

Prima conclusione in porta per il Frosinone. Pseftis blocca facile.

Milan vicinissimo al 3-1! Dal limite dell’area Zeroli fa partire un destro a fil di palo HE viene deviato in corner.

Ghiotta occasione per il poker: El Hilali si invola verso la porta indisturbato ma è in posizione di fuorigioco.

Milan a un passo dal quarto gol! Pseftis gioca su Alesi che risale tutto il campo sino a giungere all’interno dell’area ciociara; palla per Traorè che da pochi passi non inquadra la porta.

Secondo cambio per il Milan. Dopo l’ingresso di Bartesaghi per Bozzolan avvenuto a fine primo tempo, ora entra Gala per Alesi.

Gol del Frosinone. Errore difensivo di Nsiala che permette a Jirillo di firmare il gol per la doppietta personale che vale il 3-3. Milan in confusione.

Clamorosa occasione per il Milan! Grandiosa discesa di Gala sulla destra che svernicia tutta la catena ciociara, mette in mezzo e incontra il piede del difensore del Frosinone che per poco non procura un autogol.

