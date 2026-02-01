Disfatta rossonera sul campo dell'Hellas Verona allenata da Paolo Sammarco. Si è concluso da poco il match che vedeva impegnato il Milan Primavera al 'Sinergy Stadium', valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1. Il risultato è pesantissimo per i ragazzi di Giovanni Renna: 4-1 per i padroni di casa. Gol di Barry e tripletta in 11' di Vermesan. Nel finale la rete della bandiera segnato da Dotta. Con questa sconfitta i rossoneri scendono al 12esimo posto in classifica. L'obiettivo è tornare alla vittoria al più presto, già dalla prossima contro la Lazio.
Primavera, Hellas Verona-Milan finisce 4-1: Vermesan affonda i rossoneri con una tripletta | PM
Finisce il match tra Hellas Verona e Milan. Roboante 4-1 per i padroni di casa.
Vengono concessi 4' di recupero.
GOL DEL MILAN. Dotta segna il gol della bandiera su punizione battuta da Nolli.
Doppio cambio per il Verona. Escono Vermesan e Casagrande, entrano Stella e Egharevba.
Ultimo cambio per il Milan. Esce Pandolfi per un problema alla spalla, entra Batistini.
Doppio cambio per il Milan. Escono Mancioppi e Lontani, al loro posto Dotta e Cissè.
GOL VERONA. Ancora Vermesan. Tripletta per il 9 gialloblu. Di nuovo gol da calcio d'angolo.
Cambio per il Verona. Esce Mussola, entra Martini.
Doppio cambio per il Milan Primavera. Escono Domnitei e Angelicchio, dentro Petrone e Tartaglia.
GOL VERONA. Ancora Vermesan. Doppietta per l'attaccante del Verona su calcio d'angolo.
GOL VERONA. Raddoppio dei padroni di casa con Vermesan, partito palla al piede da metà campo. Nessun difensore rossonero è riuscito a fermarlo.
Seconda ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Perera.
OCCASIONE MILAN. Scotti ci prova con un destro da fuori area che rimbalza in modo pericoloso vicino alla porta di Castagnini.
Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1.
Finisce 1-0 il primo tempo tra Hellas Verona e Milan
Viene concesso 1' di recupero.
Primo cartellino giallo per il Milan. Intervento duro di Lontani in ritardo.
GOL VERONA. Sugli sviluppi di una punizione esterna, Bouyer sbaglia l'uscita alta e Barry è il più veloce ad arrivare sul pallone vacante per sbloccare il match.
OCCASIONE VERONA. Casagrande ci prova dalla distanza, Bouyer blocca tutto.
Ammonizione per il Verona. Cartellino giallo per Mussola.
OCCASIONE VERONA. Vermesan calcia da fuori area, Bouyer si supera con un intervento prodigioso.
OCCASIONE MILAN. Lontani sguscia in area e calcia di sinistro dopo un rimpallo vinto col difensore avversario. Sulla ribattuta Mancioppi calcia fuori.
Fischia l'arbitro Vallati. Comincia la sfida tra Hellas Verona e Milan, partita valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Sinergy Stadium'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Paolo Sammarco e Giovanni Renna.
HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Yildiz, De Battisti; Mussola, Szimionas, Peci, De Rossi, Barry; Casagrande, Vermesan. A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.
MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistini, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu Allenatore: Giovanni Renna.
