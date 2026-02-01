Disfatta rossonera sul campo dell'Hellas Verona allenata da Paolo Sammarco. Si è concluso da poco il match che vedeva impegnato il Milan Primavera al 'Sinergy Stadium', valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1. Il risultato è pesantissimo per i ragazzi di Giovanni Renna: 4-1 per i padroni di casa. Gol di Barry e tripletta in 11' di Vermesan. Nel finale la rete della bandiera segnato da Dotta. Con questa sconfitta i rossoneri scendono al 12esimo posto in classifica. L'obiettivo è tornare alla vittoria al più presto, già dalla prossima contro la Lazio.