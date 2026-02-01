giovanili

Primavera, Hellas Verona-Milan 1-0 in diretta: comincia il secondo tempo | LIVE NEWS

Hellas Verona-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS
Al 'Sinergy Stadium' di Verona si disputa Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26: segui il nostro LIVE
01/02/2026 - 11:00
HELLAS VERONA PRIMAVERA
1-0
MILAN PRIMAVERA
46'
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1.

45'+1
fine-primo-tempo

Finisce 1-0 il primo tempo tra Hellas Verona e Milan

45'

Viene concesso 1' di recupero.

44'
ammonizione

Primo cartellino giallo per il Milan. Intervento duro di Lontani in ritardo.

36'
goal

GOL VERONA. Sugli sviluppi di una punizione esterna, Bouyer sbaglia l'uscita alta e Barry è il più veloce ad arrivare sul pallone vacante per sbloccare il match.

28'
occasione

OCCASIONE VERONA. Casagrande ci prova dalla distanza, Bouyer blocca tutto. 

11'
ammonizione

Ammonizione per il Verona. Cartellino giallo per Mussola.

10'
occasione

OCCASIONE VERONA. Vermesan calcia da fuori area, Bouyer si supera con un intervento prodigioso.

9'
occasione

OCCASIONE MILAN. Lontani sguscia in area e calcia di sinistro dopo un rimpallo vinto col difensore avversario. Sulla ribattuta Mancioppi calcia fuori.

1'
inzio-match

Fischia l'arbitro Vallati. Comincia la sfida tra Hellas Verona e Milan, partita valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Sinergy Stadium'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Paolo Sammarco e Giovanni Renna.

HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Yildiz, De Battisti; Mussola, Szimionas, Peci, De Rossi, Barry; Casagrande, Vermesan. A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.

MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistini, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu Allenatore: Giovanni Renna.

