Primavera, Hellas Verona-Milan 1-0 in diretta: comincia il secondo tempo | LIVE NEWS
Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1.
Finisce 1-0 il primo tempo tra Hellas Verona e Milan
Viene concesso 1' di recupero.
Primo cartellino giallo per il Milan. Intervento duro di Lontani in ritardo.
GOL VERONA. Sugli sviluppi di una punizione esterna, Bouyer sbaglia l'uscita alta e Barry è il più veloce ad arrivare sul pallone vacante per sbloccare il match.
OCCASIONE VERONA. Casagrande ci prova dalla distanza, Bouyer blocca tutto.
Ammonizione per il Verona. Cartellino giallo per Mussola.
OCCASIONE VERONA. Vermesan calcia da fuori area, Bouyer si supera con un intervento prodigioso.
OCCASIONE MILAN. Lontani sguscia in area e calcia di sinistro dopo un rimpallo vinto col difensore avversario. Sulla ribattuta Mancioppi calcia fuori.
Fischia l'arbitro Vallati. Comincia la sfida tra Hellas Verona e Milan, partita valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Sinergy Stadium'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Paolo Sammarco e Giovanni Renna.
HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Yildiz, De Battisti; Mussola, Szimionas, Peci, De Rossi, Barry; Casagrande, Vermesan. A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.
MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistini, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu Allenatore: Giovanni Renna.
