Primavera, derby Inter-Milan in diretta | LIVE NEWS

+++ PRIMAVERA, DERBY INTER-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Primavera, derby Inter-Milan 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS
Alle ore 13:00, al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti', si disputerà il derby Inter-Milan, partita valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I nerazzurri di Benny Carbone e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 19 e 17 punti dopo 12 giornate già disputate.
Il Milan Primavera ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). 3 sconfitte e 5 pareggi per i ragazzi di mister Renna che hanno segnato fino ad oggi 19 gol subendone 14. Ricordiamo sempre di come il Milan Primavera giochi spesso con ragazzi molto giovani e spesso più giovani delle avversarie. L'obiettivo primario è la crescita della squadra e dei talenti rossoneri.
L'Inter Primavera arriva al derby con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.
Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
Inizia il secondo tempo!
Finisce il primo tempo.
2 minuti di recupero.
Lontani da posizione defilata cerca di sorprendere il portiere sul primo palo, ma è solo esterno della rete.
Pinotti in area cerca la conclusione, ma è sbilanciato e non centra la porta.
Ammonito Cisse.
Mosconi di testa colpisce debolmente e Longoni blocca centralmente con semplicità.
OCCASIONE MILAN! Ossola colpisce quasi a botta sicura da pochi metri, ma trova la respinta di un difensore nerazzurro.
Timida reazione rossonera, per ora gli uomini di Renna non creano pericoli.
Gol dell'Inter. Idrissou svetta di testa su calcio di punizione dalla destra e porta l'Inter avanti.
Meglio i nerazzurri finora, che schiacciano il Milan nella loro area.
Immediata risposta nerazzurra! Della Mora calcia in diagonale rasoterra, bravo Longoni a bloccare a terra.
OCCASIONE MILAN! Palla dentro per Lontani che ci prova d'esterno in diagonale dal primo palo. Si stende il portiere e respinge!
Inizia il derby!
