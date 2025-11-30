Primavera, derby Inter-Milan in diretta | LIVE NEWS

Il Milan Primavera ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). 3 sconfitte e 5 pareggi per i ragazzi di mister Renna che hanno segnato fino ad oggi 19 gol subendone 14. Ricordiamo sempre di come il Milan Primavera giochi spesso con ragazzi molto giovani e spesso più giovani delle avversarie. L'obiettivo primario è la crescita della squadra e dei talenti rossoneri.