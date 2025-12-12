+++ PRIMAVERA, BOLOGNA-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Primavera, Bologna-Milan 0-0: inizia la partita | LIVE NEWS
Alle ore 14:00, al Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna, si disputerà Bologna-Milan, partita valida per la 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoblù di Stefano Morrone e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 20 e 18 punti dopo 14 giornate già disputate.
Il Milan Primavera ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). 4 sconfitte e 6 pareggi per i ragazzi di mister Renna che hanno segnato fino ad oggi 20 gol subendone 17. Ricordiamo sempre di come il Milan Primavera giochi spesso con ragazzi molto giovani e spesso più giovani delle avversarie. L'obiettivo primario è la crescita della squadra e dei talenti rossoneri.
Invece il Bologna arriva alla partita con 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.
Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
Inizia la partita!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Bologna-Milan, 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Stefano Morrone!
BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N'Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Alvarado. Allenatore: Stefano Morrone.
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
