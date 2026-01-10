Primavera 1, Torino-Milan 1-0: decide un gol di Zeppieri | PM News

Il Milan Primavera di Giovanni Renna perde la sua 6^ partita stagionale in campionato: i rossoneri cadono, 0-1 , allo stadio ‘Valentino Mazzola’ di Orbassano ( TO ) contro il Torino Primavera di Francesco Baldini . Partita tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa che si fanno preterire per trame di gioco e occasioni sotto rete. In una di queste, al 43’ , sull’affondo di Edoardo Zaia dalla destra, arriva il gol granata, con Michael Zeppieri che trafigge Alessandro Longoni . Per il Diavolo, in avanti, poco o nulla da segnalare. Permangono dubbi, però, su un intervento in area su Alex Castiello .

Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 , partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano ( TO ). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Baldini e Giovanni Renna !

L'arbitro di Torino-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (TO). I suoi assistenti saranno Umberto Galasso di Torino e Vincenzo D'Ambrosio Giordano, sempre di Collegno (TO).

Nella scorsa stagione, esattamente l' 11 maggio 2025 , la gara era terminata 2-1 per i granata: gol di Marco Dalla Vecchia ( 47' ), raddoppio di Tommaso Gabellini ( 49' su rigore) e rete dei rossoneri con Alessandro Bonomi ( 83' ).

OCCASIONE MILAN: Castiello recupera il pallone sulla trequarti e imbuca per capitan Scotti; l'attaccante rossonero va al tiro ma si fa chiudere dalla difesa granata e la chance sfuma.

OCCASIONE TORINO: Bonacina si incunea in area, e, dopo un contrasto con Colombo, cade. L'attaccante granata chiede la concessione di un calcio di rigore; per l'arbitro non vi sono gli estremi per la concessione del penalty.

OCCASIONE MILAN: Castiello si invola, entra in area di rigore dalla sinistra e crossa - sul versante opposto - per Scotti. Tiro dell'attaccante del Milan, palo, ma è tutto vano. Castiello infatti, parte da posizione di fuorigioco.

OCCASIONE MILAN: triangolo tra Nolli e Scotti, il capitano del Diavolo va al tiro, ma il suo tentativo è rimpallato.

SOSTITUZIONI TORINO: fuori Zaia e Bonacina; dentro Gatto e Conzato.

SOSTITUZIONI MILAN: fuori Tartaglia e Mancioppi; dentro Cisse e Angelicchio.

SOSTITUZIONI TORINO: fuori Perciun e Sandrucci; dentro Brzyski e Carvalho.

Alle ore 13:00 , allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano ( TO ), si disputerà Torino-Milan , partita valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I granata di Francesco Baldini e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 15 e 26 punti dopo 18 giornate già disputate.

Il Torino Primavera, penultimo in classifica e distante 6 punti dalla zona salvezza, ha finora totalizzato 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte in 18 gare. Il Milan Primavera, invece, ottavo in graduatoria e distante appena 3 punti dalla zona playoff, ha fin qui collezionato 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, sempre in 18 partite disputate.