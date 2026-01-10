Primavera 1, Torino-Milan 1-0: decide un gol di Zeppieri | PM News

Il Milan Primavera di Giovanni Renna perde la sua 6^ partita stagionale in campionato: i rossoneri cadono, 0-1, allo stadio ‘Valentino Mazzola’ di Orbassano (TO) contro il Torino Primavera di Francesco Baldini. Partita tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa che si fanno preterire per trame di gioco e occasioni sotto rete. In una di queste, al 43’, sull’affondo di Edoardo Zaia dalla destra, arriva il gol granata, con Michael Zeppieri che trafigge Alessandro Longoni. Per il Diavolo, in avanti, poco o nulla da segnalare. Permangono dubbi, però, su un intervento in area su Alex Castiello.
Finisce qui: il Torino Primavera batte il Milan Primavera per 1-0 in virtù del gol di Zeppieri al 43'.
AMMONIZIONE MILAN: cartellino giallo per Geroli per un intervento da dietro, in ritardo, su Carvalho.
L'arbitro assegna 5' di recupero.
SOSTITUZIONE MILAN: fuori Lontani; dentro Zaramella.
SOSTITUZIONI TORINO: fuori Perciun e Sandrucci; dentro Brzyski e Carvalho.
OCCASIONI TORINO: prima Zeppieri, sul cross di Olinga, chiama - con un colpo di testa - Longoni alla respinta con i pugni. Quindi destro da distanza ravvicinata di Pellini, ancora bravo Longoni.
SOSTITUZIONE TORINO: fuori Kugyela; dentro Tonica.
SOSTITUZIONI MILAN: fuori Tartaglia e Mancioppi; dentro Cisse e Angelicchio.
SOSTITUZIONI TORINO: fuori Zaia e Bonacina; dentro Gatto e Conzato.
AMMONIZIONE TORINO: cartellino giallo per Bonacina per perdita di tempo durante la sostituzione.
OCCASIONE TORINO: sinistro di Zeppieri dal limite dell'area di rigore milanista; pallone alto sulla traversa.
OCCASIONE TORINO: Perciun va alla conclusione dalla lunga distanza, para a terra senza problemi Longoni.
OCCASIONE MILAN: triangolo tra Nolli e Scotti, il capitano del Diavolo va al tiro, ma il suo tentativo è rimpallato.
AMMONIZIONE MILAN: cartellino giallo per Tartaglia per un intervento da dietro, in ritardo, su Perciun.
OCCASIONE MILAN: Castiello atterrato in area di rigore granata, chiede il calcio di rigore. Anche stavolta, però, l'arbitro lascia proseguire.
OCCASIONE MILAN: ci prova Lontani; conclusione debole e centrale.
OCCASIONE TORINO: cross, dalla sinistra, di Kugyela per Zeppieri; Longoni esce e, in presa bassa, anticipa il centravanti granata.
OCCASIONE MILAN: Castiello si invola, entra in area di rigore dalla sinistra e crossa - sul versante opposto - per Scotti. Tiro dell'attaccante del Milan, palo, ma è tutto vano. Castiello infatti, parte da posizione di fuorigioco.
Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Torino-Milan!
SOSTITUZIONE MILAN: fuori all'intervallo Pandolfi; dentro Geroli.
Termina, senza recupero, il primo tempo di Torino-Milan del campionato Primavera 1: gol di Zeppieri al 43'.
GOL DEL TORINO. Zaia si invola sulla destra, arriva sul fondo, mette il pallone a centro area per Zeppieri, che stoppa il pallone a seguire e, di destro, infila Longoni. Torino-Milan 1-0.
OCCASIONE TORINO: Zeppieri scappa sul filo del fuorigioco, poi va al tiro da appena fuori l'area di rigore. Conclusione sballata, con il pallone che termina sul fondo.
OCCASIONE TORINO: Bonacina si incunea in area, e, dopo un contrasto con Colombo, cade. L'attaccante granata chiede la concessione di un calcio di rigore; per l'arbitro non vi sono gli estremi per la concessione del penalty.
OCCASIONE MILAN: Castiello recupera il pallone sulla trequarti e imbuca per capitan Scotti; l'attaccante rossonero va al tiro ma si fa chiudere dalla difesa granata e la chance sfuma.
OCCASIONE MILAN: Siviero dice di no ad un nuovo tiro da fuori area di Pandolfi. Il portiere si allunga sulla sua sinistra ed evita guai.
OCCASIONE MILAN: botta volante, di destro, di Pandolfi dalla lunga distanza; blocca in due tempi Siviero.
OCCASIONE TORINO: Perciun ruba palla (forse con un fallo) a Pandolfi al limite dell'area del Milan: destro a giro del numero 10 e pallone sul fondo di poco.
Il Torino fa la partita, il Milan si difende con ordine. Ma non punge in contropiede.
OCCASIONE TORINO: il Toro ci prova ancora, con Kugyela dalla lunga distanza: pallone alto sulla traversa.
OCCASIONE TORINO: sul cross dalla destra di Zaia, il colpo di testa di Zeppieri è deviato in corner da Nolli. Sul susseguente angolo, nessun problema per la difesa rossonera.
Partita su ritmi intensi, ma ancora nessun pericolo da una parte e dall'altra.
Fischio d'inizio dell'arbitro: si parte!
Le squadre scendono in campo! Quasi tutto pronto per Torino-Milan.
Nella scorsa stagione, esattamente l'11 maggio 2025, la gara era terminata 2-1 per i granata: gol di Marco Dalla Vecchia (47'), raddoppio di Tommaso Gabellini (49' su rigore) e rete dei rossoneri con Alessandro Bonomi (83').
L'arbitro di Torino-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (TO). I suoi assistenti saranno Umberto Galasso di Torino e Vincenzo D'Ambrosio Giordano, sempre di Collegno (TO).
Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Baldini e Giovanni Renna!
TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Olinga, Perciun; Sandrucci, Zeppieri, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. Allenatore: Baldini.
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Colombo, Vladimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Perera; Scotti, Castiello, Lontani. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Renna.
+++ PRIMAVERA, TORINO-MILAN: LA DIRETTA LIVE +++
Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO), si disputerà Torino-Milan, partita valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I granata di Francesco Baldini e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 15 e 26 punti dopo 18 giornate già disputate.
Il Torino Primavera, penultimo in classifica e distante 6 punti dalla zona salvezza, ha finora totalizzato 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte in 18 gare. Il Milan Primavera, invece, ottavo in graduatoria e distante appena 3 punti dalla zona playoff, ha fin qui collezionato 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, sempre in 18 partite disputate.
Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
