Primavera 1, Roma-Milan 0-0: inizia il match | LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Roma-Milan, match valido per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi il live testuale

Amici di 'PianetaMilan.it' benvenuti, tra poco, alle ore 15:00, si disputerà Roma-Milan, gara valida per la 29^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Nonostante sia molto difficile, c'è ancora la speranza di agguantare il sesto posto che vorrebbe dire playoff. La squadra di Federico Giunti, attualmente al nono posto in classifica, deve sperare in un passo falso della Spal, impegnata in casa contro il Sassuolo alle ore 17. Restate con noi per il live testuale del match dei Giovani Diavoli Rossoneri. Milan, individuato il vice Theo: è assalto rossonero. Le ultime