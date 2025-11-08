Primavera 1, Milan-Juventus: la partita in diretta | LIVE News

+++ PRIMAVERA, MILAN-JUVENTUS: LA DIRETTA LIVE +++
Fischia l'arbitro Ramondino: è iniziato il secondo tempo di Milan-Juventus!
Tornano in campo le squadre per dare vita alla ripresa di Milan-Juventus del campionato Primavera.
Finisce 1-1, senza recupero, il primo tempo di Milan-Juventus del campionato Primavera 1: gol, al 6', di Scotti per i rossoneri e pareggio, al 20', di Grelaud per i bianconeri.
Cross di Ossola dalla trequarti, colpo di testa di Scotti e pallone fuori di poco dal palo alla sinistra di Radu: che chance per il Diavolo!
Break della Juventus, che va al tiro da appena fuori area con Finocchiaro: sfera alta sopra la traversa.
Milan ancora al tiro con Mancioppi da dentro l'area di rigore ospite, ma para senza problemi Radu.
Altra palla-gol per il Milan: slalom di Plazzotta nel cuore dell'area di rigore della Juventus, conclusione debole e centrale ben parata da Radu a terra.
Si riaffaccia il Milan dalle parti di Radu: Ossola fa viaggiare sulla destra Nolli, che si invola sulla fascia e mette al centro per Scotti. Destro del capitano e pallone fuori di poco alla destra del palo della porta bianconera.
Pareggio della Juventus. Grelaud, in area di rigore rossonera, sfida Mancioppi nell'1 vs 1, tira in porta di sinistro e batte Bouyer sotto le gambe. Milan-Juventus 1-1.
La prima occasione, potenziale, per la Juventus, arriva grazie a Bamballi che, dopo aver scambiato con Vallana, va alla conclusione da fuori area. Tiro debole, che non crea problemi alla retroguardia rossonera, attenta nel respingerlo.
Una grande chance per il raddoppio del Milan: combinazione, in velocità, tra Ossola e Scotti che porta al tiro il numero 45: botta sul primo palo dall'interno dell'area di rigore e gran parata di Radu! Peccato.
È il Milan che fa la partita: rossoneri sempre insidiosi in questi primi minuti grazie alle sortite offensive di Scotti.
Milan in vantaggio!!! Al primo tiro in porta del match, i rossoneri passano! Capitan Scotti, dal vertice dell'area di rigore, prova un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali alla sinistra di Radu! Milan-Juventus 1-0!
Fischio d'inizio dell'arbitro Ramondino: è iniziata Milan-Juventus!
Le squadre scendono in campo per Milan-Juventus del campionato Primavera.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Juventus, 11^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Simone Padoin!
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukić, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Scotti, Ossola. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Dotta, Di Siena, Grilli, Seedorf, Zaramella, Petrone, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Renna.
JUVENTUS (3-5-2): Radu; Bassino, Verde, Rizzo; Bamballi, Vallana, Tiozzo, Keutgen, Grelaud; Finocchiaro, Iván López. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Padoin.
Alle ore 13:00, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB), si disputerà Milan-Juventus, partita valida per la 11^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri di Giovanni Renna e i bianconeri di Simone Padoin arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 16 e 12 punti dopo 11 giornate già disputate.
Il Milan Primavera, invece, ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0), poi l'ultima in casa contro il Cesena (7-2). Quindi, 2 pareggi interni contro Frosinone (1-1) e Monza (2-2) e 2 esterni contro Atalanta (0-0) e Lazio (1-1). Infine, 2 sconfitte, sempre in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Risultati che gli valgono, per ora, la 7^ posizione in graduatoria.
La Juventus Primavera, invece, ha finora conquistato 3 vittorie: in casa contro Cremonese (1-0), in trasferta contro l'Inter (3-1) e poi nuovamente in casa contro la Lazio (1-0). Quindi, ha totalizzato 3 pareggi, due in casa contro Sassuolo (2-2) e Lecce (3-3) e uno esterno a Monza (1-1). Infine, 4 sconfitte, rispettivamente contro Frosinone e Genoa fuori casa (entrambe per 1-3), Bologna tra le mura amiche (1-3) e Napoli fuori (0-2). I bianconeri occupano la 13^ posizione in classifica.
