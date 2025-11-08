Primavera 1, Milan-Juventus: la partita in diretta | LIVE News

Il Milan Primavera , invece, ha finora conquistato 4 vittorie: in trasferta contro Lecce ( 2-1 ), Cagliari ( 2-0 ) e Cremonese ( 1-0 ), poi l'ultima in casa contro il Cesena ( 7-2 ). Quindi, 2 pareggi interni contro Frosinone ( 1-1 ) e Monza ( 2-2 ) e 2 esterni contro Atalanta ( 0-0 ) e Lazio ( 1-1 ). Infine, 2 sconfitte, sempre in casa, contro Sassuolo ( 1-2 ) e Genoa ( 0-2 ). Risultati che gli valgono, per ora, la 7^ posizione in graduatoria.

La Juventus Primavera, invece, ha finora conquistato 3 vittorie: in casa contro Cremonese (1-0), in trasferta contro l'Inter (3-1) e poi nuovamente in casa contro la Lazio (1-0). Quindi, ha totalizzato 3 pareggi, due in casa contro Sassuolo (2-2) e Lecce (3-3) e uno esterno a Monza (1-1). Infine, 4 sconfitte, rispettivamente contro Frosinone e Genoa fuori casa (entrambe per 1-3), Bologna tra le mura amiche (1-3) e Napoli fuori (0-2). I bianconeri occupano la 13^ posizione in classifica.