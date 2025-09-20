giovanili

Primavera 1, Milan-Frosinone 0-1 in diretta: dominio ospite | LIVE News

Primavera 1, Milan-Frosinone: la diretta della partita | LIVE News
Alle ore 13:00, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, si disputa Milan-Frosinone, partita della 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Giovanni Renna
Daniele Triolo Redattore 

20/09/2025 - 13:00
MILAN PRIMAVERA
0-1
FROSINONE PRIMAVERA
35'
occasione

Filtrante di Toci, Colley si invola verso l'area di rigore del Milan: sinistro in corsa e pallone sull'esterno della rete. Brividi per Longoni. 

30'

Il Milan tenta una timida reazione, ma il Frosinone gestisce bene partita e punteggio. 

24'

Cooling break in campo per le due squadre. 

23'
goal

Gol del Frosinone. Campanile in area di rigore del Milan, Longoni respinge con i pugni, Colley tira al volo di sinistro e centra l'angolino alla sinistra del portiere rossonero. Milan-Frosinone 0-1

14'
occasione

Cross, dalla destra, di Nolli a cercare Castiello in area di rigore: l'attaccante del Milan Primavera, però, non riesce ad intervenire in scivolata per il tap-in vincente. 

11'
occasione

Sugli sviluppi del corner, tiro di Majdenic e pallone fuori. Frosinone in palla, Milan imbambolato. 

10'
occasione

Ancora Frosinone vicino al gol. Befani, in area di rigore, scarica un destro violento sotto l'incrocio dei pali: Longoni vola e devia la sfera sopra la traversa. 

7'
occasione

Prima palla gol per il Frosinone: destro da fuori area di Ceesay, Longoni si distende sulla sua destra e devia in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, nulla di fatto. 

inzio-match

Fischio d'inizio del signor Cappai: è cominciata Milan-Frosinone!

12:20

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Frosinone, 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini!

 

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vechiu, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Ossola, Lontani; Castiello. A disposizione: Faccioli, D'Errico, Tartaglia, La Mantia, Del Forno, Batistini, Zaramella, Plazzotta, Grassini, Cullotta, Cissé. Allenatore: Renna.

 

FROSINONE (4-4-2): Minicangeli; Luchetti, Obleac, Pelosi, Lohmatov; Befani, Majdenic, Ceesay, Toci; Cichero, Colley. A disposizione: Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vaccà. Allenatore: Marini.

+++ PRIMAVERA, MILAN-FROSINONE: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 13:00, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, si disputerà Milan-Frosinone, partita valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri di Giovanni Renna e i gialloblu di Giancarlo Marini arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 6 e 7 punti dopo 4 giornate già disputate.

Il Milan Primavera ha esordio vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2), prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari.

Il Frosinone Primavera, invece, ha battuto tra le mura amiche 1-0 la Cremonese e 3-1 la Juventus nelle prime due partite. Dopo la sconfitta (1-4) di Parma, ha conquistato solo un punto nell'ultima in casa, pareggiando 3-3 contro i pari età dell'Atalanta.

Ora, in Milan-Frosinone, che sarà arbitrata dal signor Enrico Cappai di Cagliari, l'occasione - per entrambe le squadre - per ripartire di slancio verso le più alte posizioni in classifica. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara. Successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!

Leggi i
commenti
Giovanili: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA