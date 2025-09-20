Primavera 1, Milan-Frosinone: la diretta della partita | LIVE News

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Frosinone, 5 ^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 , partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara . Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini !

Fischio d'inizio del signor Cappai: è cominciata Milan-Frosinone !

Prima palla gol per il Frosinone: destro da fuori area di Ceesay, Longoni si distende sulla sua destra e devia in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, nulla di fatto.

Ancora Frosinone vicino al gol. Befani, in area di rigore, scarica un destro violento sotto l'incrocio dei pali: Longoni vola e devia la sfera sopra la traversa.

Sugli sviluppi del corner, tiro di Majdenic e pallone fuori. Frosinone in palla, Milan imbambolato.

Gol del Frosinone . Campanile in area di rigore del Milan, Longoni respinge con i pugni, Colley tira al volo di sinistro e centra l'angolino alla sinistra del portiere rossonero. Milan-Frosinone 0-1 .

Il Milan tenta una timida reazione, ma il Frosinone gestisce bene partita e punteggio.

Filtrante di Toci, Colley si invola verso l'area di rigore del Milan: sinistro in corsa e pallone sull'esterno della rete. Brividi per Longoni.

Il Milan Primavera ha esordio vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2), prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari.