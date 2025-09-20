Primavera 1, Milan-Frosinone: la diretta della partita | LIVE News

+++ PRIMAVERA, MILAN-FROSINONE: LA DIRETTA LIVE +++
Primavera 1, Milan-Frosinone 0-1 in diretta: dominio ospite | LIVE News
Filtrante di Toci, Colley si invola verso l'area di rigore del Milan: sinistro in corsa e pallone sull'esterno della rete. Brividi per Longoni.
Il Milan tenta una timida reazione, ma il Frosinone gestisce bene partita e punteggio.
Cooling break in campo per le due squadre.
Gol del Frosinone. Campanile in area di rigore del Milan, Longoni respinge con i pugni, Colley tira al volo di sinistro e centra l'angolino alla sinistra del portiere rossonero. Milan-Frosinone 0-1.
Cross, dalla destra, di Nolli a cercare Castiello in area di rigore: l'attaccante del Milan Primavera, però, non riesce ad intervenire in scivolata per il tap-in vincente.
Sugli sviluppi del corner, tiro di Majdenic e pallone fuori. Frosinone in palla, Milan imbambolato.
Ancora Frosinone vicino al gol. Befani, in area di rigore, scarica un destro violento sotto l'incrocio dei pali: Longoni vola e devia la sfera sopra la traversa.
Prima palla gol per il Frosinone: destro da fuori area di Ceesay, Longoni si distende sulla sua destra e devia in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, nulla di fatto.
Fischio d'inizio del signor Cappai: è cominciata Milan-Frosinone!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Frosinone, 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini!
MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vechiu, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Ossola, Lontani; Castiello. A disposizione: Faccioli, D'Errico, Tartaglia, La Mantia, Del Forno, Batistini, Zaramella, Plazzotta, Grassini, Cullotta, Cissé. Allenatore: Renna.
FROSINONE (4-4-2): Minicangeli; Luchetti, Obleac, Pelosi, Lohmatov; Befani, Majdenic, Ceesay, Toci; Cichero, Colley. A disposizione: Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vaccà. Allenatore: Marini.
Alle ore 13:00, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, si disputerà Milan-Frosinone, partita valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri di Giovanni Renna e i gialloblu di Giancarlo Marini arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 6 e 7 punti dopo 4 giornate già disputate.
Il Milan Primavera ha esordio vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2), prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari.
Il Frosinone Primavera, invece, ha battuto tra le mura amiche 1-0 la Cremonese e 3-1 la Juventus nelle prime due partite. Dopo la sconfitta (1-4) di Parma, ha conquistato solo un punto nell'ultima in casa, pareggiando 3-3 contro i pari età dell'Atalanta.
Ora, in Milan-Frosinone, che sarà arbitrata dal signor Enrico Cappai di Cagliari, l'occasione - per entrambe le squadre - per ripartire di slancio verso le più alte posizioni in classifica. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara. Successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
