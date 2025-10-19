Alle ore 11:00, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG), si è disputata Atalanta-Milan, partita della 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Rivivi il LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna, terminato 0-0

È terminata 0-0, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG) la sfida Atalanta-Milan, partita della 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Un buon punto in trasferta, dunque, conquistato dai rossoneri di mister Giovanni Renna. Il Diavolo ha sofferto soltanto un po' nel finale, con un paio di occasioni interessanti capitate ai padroni di casa, dopo un match, però, in gran parte controllato e in cui era stato proprio il Milan Primavera ad andare - concretamente - più volte vicino alla rete.

ATALANTA PRIMAVERA 0-0 MILAN PRIMAVERA

Finisce qui Atalanta-Milan del campionato Primavera 1: 0-0 e un punto per parte a Zingonia. 90' + 2 Colpo di testa di Cakolli, pallone sul fondo! 90' + 1 Sostituzione nella fila del Milan: fuori Plazzotta; dentro Di Siena. 90' Saranno 2 i minuti di recupero concessi per questa ripresa di Atalanta-Milan. 88' Sulla susseguente ripartenza orobica, è ancora Michieletto a sprecare con un diagonale impreciso. 87' Botta dalla distanza di Lontani: pallone fuori. 87' Sostituzione nelle fila dell'Atalanta Primavera: fuori Baldo; dentro Cakolli. 85' Ancora Atalanta pericolosa, ma Michieletto - a tu per tu con Longoni - pressato da Colombo conclude centralmente e in modo debole. 84' Conclusione da lontano di Mouisse, pallone che sibila di poco fuori dal palo alla destra di Longoni. Brividi per il Milan ... 83' Seconda ammonizione nella fila del Milan Primavera, la rimedia Pandolfi per una trattenuta su Gobbo. 82' Gigantesco Maffessoli che chiude anche su Pandolfi in area piccola! 81' Maffessoli chiude in scivolata su Lontani a pochi passi dal gol. 76' Terza ammonizione del match, la rimedia Michieletto (Atalanta Primavera) per un intervento in ritardo su Colombo. 74' Altra chance per il Milan: cross, dalla destra, di Pandolfi e colpo di testa di Lontani: il pallone si spegne di poco alto sull'incrocio dei pali più lontano ... 72' Lancio di Pandolfi a cercare Lontani in area piccola: sinistro al volo dell'attaccante del Milan Primavera e palla di poco alta sulla traversa! Colossale occasione da gol! 70' Due sostituzioni nella fila dell'Atalanta: fuori Artesani e Pedretti; dentro Galafassi e Mouisse. 68' Maffessoli, con una scivolata all'ultimo istante, anticipa Scotti lanciato da solo davanti a Zanchi. 63' Calcio di punizione di Pandolfi, dai 20 metri, leggermente defilato: pallone che termina fuori di poco dal palo alla sinistra di Zanchi. 59' Sostituzione nella fila dell'Atalanta: fuori Bono; dentro Michieletto. 56' Seconda ammonizione del match: la rimedia Ruiz Valdivia (Atalanta Primavera) per un brutto intervento, in ritardo, su Plazzotta. 55' Calcio d'angolo di Artesani, colpo di testa di Maffessoli con il pallone che finisce di poco alto sulla traversa. Ravvisato, però, un fallo del centrale atalantino. 48' Primo tiro della ripresa: ci prova Artesani, di sinistro, dal limite dell'area di rigore rossonera. Conclusione debole e centrale, nessun problema per Longoni. Fischia l'arbitro Frasynyak: iniziato il secondo tempo di Atalanta-Milan Primavera! Sostituzione nella fila dell'Atalanta Primavera: fuori Arrigoni; dentro Percassi. 45' + 2 Termina 0-0 il primo tempo di Atalanta-Milan del campionato Primavera 1. 45' Saranno 2 i minuti di recupero di questo primo tempo di Atalanta-Milan. 43' Scarico di Scotti, destro di prima intenzione di Lontani da appena fuori area: pallone alto sulla traversa della porta di Zanchi. 41' Cartellino rosso per Gabrielli, collaboratore del Milan Primavera, per proteste vibranti all'indirizzo dell'arbitro Frasynyak. 40' Sulla susseguente azione di contropiede dell'Atalanta, Baldo si presenta a tu per tu con Longoni, il quale, però, in uscita bassa esce perfettamente sul pallone e frena, così, il centravanti orobico. 39' Altra occasione per il Milan: cross, dalla destra, di Nolli per la testa di Castiello, ma l'attaccante - ex della partita - riesce soltanto a sfiorare il pallone, che termina a fondo campo. 35' Prima sostituzione del match, nella fila del Milan Primavera: fuori Ossola, infortunato e dentro Lontani. 27' Prima chance per il Milan: imbucata di Ossola per Castiello e il centravanti rossonero, entrato da sinistra in area di rigore, spara su Zanchi a tu per tu con il portiere dell'Atalanta. 21' Sul cross, dalla sinistra, di Leandri, prova l'intervento in area di rigore del Milan l'atalantino Baldo, ma il pallone termina di molto alto sulla traversa. 20' Ancora nessuna, reale, palla-gol in questa partita. 15' Primo tiro del match: tentativo da fuori area dell'atalantino Bono, pallone sul fondo di molto. 12' La situazione non cambia: il gioco ristagna a centrocampo, i ritmi sono lenti, le due squadre non trovano varchi. 8' Cartellino giallo per La Mantia (Milan Primavera) per un intervento da dietro, in ritardo, su Ramaj. 5' Fasi iniziali di studio, finora nessuna occasione da gol. Fischio d'inizio di Frasynyak! Cominciata Atalanta-Milan Primavera! Le squadre stanno scendendo in campo! Atalanta in campo in maglia nerazzurra; terza divisa - quella gialla - invece per il Milan. L'arbitro di Atalanta-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Maksym Frasynyak di Gallarate (VA). I suoi assistenti saranno Dario Testaì di Catania e Manuel Marchese. di Pavia. Nella scorsa stagione, esattamente l'11 gennaio 2025, la gara era terminata con un pareggio, 1-1. Rete di Federico Simonetto per il vantaggio dei padroni di casa sul finire del primo tempo e poi il pareggio rossonero ad inizio ripresa con il gol di Lorenzo Ossola. Sono da poco ufficiali le formazioni di Atalanta-Milan, 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Bosi e Giovanni Renna! ATALANTA (3-4-2-1): Zanchi; Gobbo, Maffessoli, Ramaj; Arrigoni, Ruiz Valdivia, Pedretti, Leandri; Artesani, Bono, Baldo. A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Rinaldi, Parmiggiani, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi, Percassi, Mouisse. Allenatore: Bosi. MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Castiello, Ossola. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Di Siena, Lontani, Zaramella, Grassini, Cullotta. Cissé, Vechiu. Allenatore: Renna.

Alle ore 11:00, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG), si disputerà Atalanta-Milan, partita valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I nerazzurri di Giovanni Bosi e i rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 15 e 11 punti dopo 7 giornate già disputate.

L'Atalanta Primavera, ancora imbattuta in campionato, ha vinto 4 volte e pareggiato in 3 circostanze. Tre punti contro Roma (1-0 fuori casa), Torino (4-1 in casa), Bologna (2-1 in trasferta) e Parma (2-1, ancora fuori casa). Divisione della posta in palio, invece, contro Hellas Verona (2-2 tra le mura amiche), Frosinone (3-3 in trasferta) e Inter (0-0 in casa). Risultati che le valgono, per ora, il secondo posto in classifica a - 2 dal Genoa capolista.

Il Milan Primavera, invece, ha finora conquistato 3 vittorie, tutte in trasferta, contro Lecce (2-1), Cagliari (2-0) e Cremonese (1-0); 2 pareggi interni contro Frosinone (1-1) e Monza (2-2) e 2 sconfitte, sempre in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Risultati che gli valgono, per ora, l'ottava posizione in graduatoria.

Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita.