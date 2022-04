Pescara-Milan Primavera 2-1, finisce il primo tempo! | LIVE NEWS

Il Pescara e il Milan Primavera si affrontano per la 30^ giornata di campionato al 'Delfino Training Center'. Segui con noi LIVE il match dei rossoneri

Pescara in vantaggio. Corner di Amore, deviazione di testa e sotto misura il vantaggio di Mehic in tap-in.

Rossoneri ancora in avanti, a provarci è Bosisio di testa, il centrale non inquadra però lo specchio.

Nuovo vantaggio del Pescara. Difesa del Milan in bambola e colpo di testa di Meich per il 2-1.

Finisce il primo tempo, Pescara in vantaggio sul Milan per 2 a 1-

Un Milan molto disattento in difesa si ritrova sotto 2-1 contro l'ultima della classe. Apre dopo 1' e 02'' Meich, pareggia Foglio al 22' ma sul gong ancora Meich riporta avanti gli abruzzesi. Servirà tutto un altro spirito nella ripresa per ribaltare una gara fondamentale.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Delfino Training Center' dove oggi, alle ore 12:00, andrà in scena Pescara-Milan, partita della 30^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!