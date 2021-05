Milan-Sampdoria Primavera 0-0: palo blucerchiato | LIVE NEWS

Alle 15:00, al Vismara, si gioca Milan-Sampdoria, gara della 26^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. Qui il live testuale della partita

Il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti, ex centrocampista nella massima serie, è all'8° posto in classifica con 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 25 gare disputate.