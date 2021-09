Primavera, Milan-Roma 0-1: già due chance per Capone | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Roma, 3^ giornata del Campionato Primavera 1 TimVision: segui con noi la diretta testuale della partita dal 'Vismara'

Roma in vantaggio . Satriano lancia Afena-Gyan. L'attaccante ospite brucia Stanga in velocità, si allarga sulla destra e, da posizione defilata, infila Desplanches. Milan-Roma 0-1 .

Contropiede rossonero ispirato, ancora, da Chaka Traoré: si invola in velocità, poi cede il pallone ancora a Capone, ma la conclusione dell'attaccante italiano non è precisa e termina sul fondo.

La Roma Primavera , guidata invece da mister Alberto De Rossi , è in testa alla classifica del torneo con due vittorie nelle prime due giornate: 4-0 sul campo del Torino e poi 1-0 in casa contro il Sassuolo.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara' dove tra poco, alle ore 11:00, si disputerà Milan-Roma, terza giornata del Campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per seguire il LIVE della partita Milan-Roma: diretta testuale minuto per minuto per non perdervi neanche un'azione!