Ibrahimovic: “Delusi per la Champions: lotteremo per lo Scudetto” | PM NEWS

Sulle motivazioni del giovane Ibra: "Un ragazzo che vuole diventare calciatore deve continuare finché si diverte. I genitori non devono mettere troppe pressioni, questa generazione ha troppe pressioni. I ragazzi ora giocano per mamma e papà e questo non va bene. Nessuno mi ha messo pressione. Tutto quello che ho passato ha costruito ciò che sono oggi. Non avevo alternative o le strade che c'erano non erano buone, mi sono concentrato sul calcio e lo volevo tutti i costi. In Svezia mi vedevano come straniero e non come svedese e questo mi ha motivato. Secondo me non è solo una questione di talento. Puoi diventare qualcuno anche senza talento se hai voglia e motivazione. Vale per tutti i lavori"