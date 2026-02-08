milan futuro
Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-0 di Serie D in diretta: finisce il primo tempo | LIVE NEWS
Finisce il primo tempo di Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo. Risultato di 0-0
OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè riesce a sgusciare sulla sinistra, palla a rimorchio per Sala che lascia partire un bel tiro ma disinnescato dal portiere avversario
OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Marin calcia da posizione ravvicinata, Torriani compie un miracolo e manda in angolo
PALO DEL MILAN FUTURO. Eletu calcia una bellissima punizione che si va ad infrangere sul palo esterno. Milan sfortunato
OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Cross dalla sinistra di Caccia, Adenyo a pochi passi dalla porta non riesce a fare gol. Rossoneri graziati
OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Manzi riceve al limite dell'area e lascia partire un tiro rasoterra facilmente bloccato da Torriani
OCCASIONE MILAN FUTURO. Zukic arriva sul secondo palo ma non riesce a spingerla in porta. Occasione sugli sviluppi di un angolo battuto da Eletu
OCCASIONE MILAN FUTURO. Ossola ci prova col destro dal limite, pallone fuori di un metro abbondante.
Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo
Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, 23^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Valenti.
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Borsani, Eletu, Vladimirov, Zukic, Ossola, Sala, Asanji, Sardo, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi Allenatore: Massimo Oddo
VIRTUS CISERANOBERGAMO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario Allenatore: Nicola Valenti
