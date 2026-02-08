milan futuro

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-0 di Serie D in diretta: finisce il primo tempo | LIVE NEWS

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-0 di Serie D in diretta: finisce il primo tempo | LIVE NEWS - immagine 1
Alle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 2025/26. Segui LIVE la partita
Redazione

08/02/2026 - 14:30
MILAN FUTURO
0-0
VIRTUS CISERANOBERGAMO
45'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo di Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo. Risultato di 0-0

45'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè riesce a sgusciare sulla sinistra, palla a rimorchio per Sala che lascia partire un bel tiro ma disinnescato dal portiere avversario

39'
occasione

OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Marin calcia da posizione ravvicinata, Torriani compie un miracolo e manda in angolo

38'
palo

PALO DEL MILAN FUTURO. Eletu calcia una bellissima punizione che si va ad infrangere sul palo esterno. Milan sfortunato

21'
occasione

OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Cross dalla sinistra di Caccia, Adenyo a pochi passi dalla porta non riesce a fare gol. Rossoneri graziati

19'
occasione

OCCASIONE VIRTUS CISERANOBERGAMO. Manzi riceve al limite dell'area e lascia partire un tiro rasoterra facilmente bloccato da Torriani

12'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Zukic arriva sul secondo palo ma non riesce a spingerla in porta. Occasione sugli sviluppi di un angolo battuto da Eletu

6'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Ossola ci prova col destro dal limite, pallone fuori di un metro abbondante.

1'
inzio-match

Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo

Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, 23^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Valenti.

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Borsani, Eletu, Vladimirov, Zukic, Ossola, Sala, Asanji, Sardo, Traore.  A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi Allenatore: Massimo Oddo

VIRTUS CISERANOBERGAMO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario Allenatore: Nicola Valenti

Leggi i
commenti
Milan futuro: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA