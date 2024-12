La fortuna aiuta gli audaci e questo Milan Futuro non si sa se lo sia davvero. Certamente, di fortuna non ne ha. La partita inizia decisamente nel peggio dei modi: dopo un quarto d'ora arriva il gol degli ospiti con il gol della domenica (anche se è mercoledì). Un tiro da fuori all'incrocio di Scappini che difficilmente rivedremo. I rossoneri avevano anche iniziato bene, ma purtroppo ciò che manca è la concretezza. Perché anche dopo il gol continuano a creare, ma non concludono mai. Tanto che al 39' arriva addirittura il raddoppio del Caldiero, con una bella azione personale di Zerbato.