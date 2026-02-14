Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna a vincere. Dopo tre partite consecutive senza successo, i rossoneri battono 1-0 il Breno grazie al gol di Chaka Traorè su rigore. Vedendo il risultato, i rossoneri hanno qualcosa da recriminare vista la mole di gioco create e le occasioni da gol che non sono state sfruttate.