Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna a vincere. Dopo tre partite consecutive senza successo, i rossoneri battono 1-0 il Breno grazie al gol di Chaka Traorè su rigore. Vedendo il risultato, i rossoneri hanno qualcosa da recriminare vista la mole di gioco create e le occasioni da gol che non sono state sfruttate.
Milan Futuro-Breno di Serie D finisce 1-0: i rossoneri tornano al successo grazie al gol di Chaka Traorè
Tutto sommato, però, Massimo Oddo può ritenersi più che soddisfatto per la gara dei suoi ragazzi. Con questo successo il Milan Futuro sale a 38 punti ed entra in piena zona playoff, in attesa delle altre gare del Girone B.
Finisce la partita! Il Milan Futuro batte 1-0 il Breno grazie al gol di Chaka Traorè. Vittoria meritata per i ragazzi di Massimo Oddo
Vengono concessi 6' di recupero
Cambio per il Breno. Esce Pezzuti per Barcella
OCCASIONE MILAN FUTURO. Rossoneri in contropiede, Karaca arriva in area e preferisce tirare piuttosto che servire in mezzo i compagni liberi
Triplo cambio per il Milan Futuro. Escono Chaka Traorè, Cappelletti e Ossola, entrano Magrassi, Dalpiaz e Branca
Doppio cambio per il Breno. Entrano Lorini e Senatore, escono Canonici e Bitihene
OCCASIONE MILAN FUTURO. Filtrante alto di Sala per Lontani che stoppa bene il pallone, ma spara alto il pallone del 2-0 a pochi passi dalla porta avversaria
Primo cambio per il Milan Futuro. Entra Lontani al posto di Asanji
Secondo cambio per il Breno. Esce Papa ed entra Cretti
Primo cambio per il Breno. Esce Valenti entra Castelli
OCCASIONE BRENO. Calcio d'angolo battuto corto per Bitihene che arriva a tirare dal limite e sfiora il palo lontano con Torriani immobile
Terza ammonizione per il Breno. Giallo a Bigolin
Comincia il secondo tempo di Milan Futuro-Breno
Finisce il primo tempo di Milan Futuro-Breno. Risultato 1-0, gol di Chaka Traorè
Viene annunciato 1' di recupero
Seconda ammonizione per il Breno. Giallo per Randazzo
OCCASIONE BRENO. Calcio d'angolo ben battuto, colpo di testa angolato ma Torriani compie un vero miracolo
GOL MILAN FUTURO!Chaka Traorè trasforma il rigore e porta in vantaggio i rossoneri
Ammonizione per il Breno. Giallo al portiere Grasso
OCCASIONE MILAN FUTURO. Sardo fa partire un destro potente dal limite, il portiere ribatte vicino alla porta e Sala, primo sul pallone, viene atterrato dal portiere. Calcio di rigore per i rossoneri.
OCCASIONE BRENO. Avversari pericolosi con un cross ribattuto nell'area piccola da Torriani e arrivato sul piede di Valenti, che calcia ma il suo tiro viene murato sulla linea da Vladimirov
OCCASIONE MILAN FUTURO. Karaca arriva a tirare in area. Il mancino rasoterra viene parato dal portiere del Breno.
Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Breno
Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Breno, 24^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Bersi.
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca, Eletu, Sala Ossola, Sardo, Traorè, Asanji. A disposizione: Longoni, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi, Borsani. Allenatore: Massimo Oddo
BRENO: Grasso, Pezzuti, Berna, Bigolin, Tosi, Papa, Valsecchi, Canonici, Randazzo, Valenti, Bitihene. A disposizione: Braga, Cretti, Faglia, Lorini, Ansah, Melnychuch, Barcella, Senatore, castelli. Allenatore: Davide Bersi
