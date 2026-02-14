PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro-Breno di Serie D finisce 1-0: i rossoneri tornano al successo grazie al gol di Chaka Traorè | PM

Alle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. Segui LIVE la partita
Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna a vincere. Dopo tre partite consecutive senza successo, i rossoneri battono 1-0 il Breno grazie al gol di Chaka Traorè su rigore. Vedendo il risultato, i rossoneri hanno qualcosa da recriminare vista la mole di gioco create e le occasioni da gol che non sono state sfruttate.

Tutto sommato, però, Massimo Oddo può ritenersi più che soddisfatto per la gara dei suoi ragazzi. Con questo successo il Milan Futuro sale a 38 punti ed entra in piena zona playoff, in attesa delle altre gare del Girone B.

14/02/2026 - 14:30
MILAN FUTURO
1-0
BRENO
90'+6
fine-match

Finisce la partita! Il Milan Futuro batte 1-0 il Breno grazie al gol di Chaka Traorè. Vittoria meritata per i ragazzi di Massimo Oddo

90'

Vengono concessi 6' di recupero

85'
cambio

Cambio per il Breno. Esce Pezzuti per Barcella

83'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Rossoneri in contropiede, Karaca arriva in area e preferisce tirare piuttosto che servire in mezzo i compagni liberi

78'
cambio

Triplo cambio per il Milan Futuro. Escono Chaka Traorè, Cappelletti e Ossola, entrano Magrassi, Dalpiaz e Branca

73'
cambio

Doppio cambio per il Breno. Entrano Lorini e Senatore, escono Canonici e Bitihene

72'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Filtrante alto di Sala per Lontani che stoppa bene il pallone, ma spara alto il pallone del 2-0 a pochi passi dalla porta avversaria

65'
cambio

Primo cambio per il Milan Futuro. Entra Lontani al posto di Asanji

64'
cambio

Secondo cambio per il Breno. Esce Papa ed entra Cretti

60'
cambio

Primo cambio per il Breno. Esce Valenti entra Castelli

59'
occasione

OCCASIONE BRENO. Calcio d'angolo battuto corto per Bitihene che arriva a tirare dal limite e sfiora il palo lontano con Torriani immobile

55'
ammonizione

Terza ammonizione per il Breno. Giallo a Bigolin

46'
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo di Milan Futuro-Breno

45'+1
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo di Milan Futuro-Breno. Risultato 1-0, gol di Chaka Traorè

45'

Viene annunciato 1' di recupero

38'
ammonizione

Seconda ammonizione per il Breno. Giallo per Randazzo

33'
occasione

OCCASIONE BRENO. Calcio d'angolo ben battuto, colpo di testa angolato ma Torriani compie un vero miracolo

32'
goal

GOL MILAN FUTURO!Chaka Traorè trasforma il rigore e porta in vantaggio i rossoneri

30'
ammonizione

Ammonizione per il Breno. Giallo al portiere Grasso

30'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Sardo fa partire un destro potente dal limite, il portiere ribatte vicino alla porta e Sala, primo sul pallone, viene atterrato dal portiere. Calcio di rigore per i rossoneri.

20'
occasione

OCCASIONE BRENO. Avversari pericolosi con un cross ribattuto nell'area piccola da Torriani e arrivato sul piede di Valenti, che calcia ma il suo tiro viene murato sulla linea da Vladimirov

9'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Karaca arriva a tirare in area. Il mancino rasoterra viene parato dal portiere del Breno.

1'

Fischio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Breno

Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Breno, 24^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Bersi.

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca, Eletu, Sala Ossola, Sardo, Traorè, Asanji.  A disposizione: Longoni, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi, Borsani. Allenatore: Massimo Oddo

BRENO: Grasso, Pezzuti, Berna, Bigolin, Tosi, Papa, Valsecchi, Canonici, Randazzo, Valenti, Bitihene. A disposizione: Braga, Cretti, Faglia, Lorini, Ansah, Melnychuch, Barcella, Senatore, castelli. Allenatore: Davide Bersi

