Liverpool-Milan 1-0: finisce il primo tempo | LIVE NEWS

Alle 14 c'è Liverpool-Milan, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. Segui con noi live il match

GOL DEL LIVERPOOL - Inglesi in vantaggio con Woltman, che sfrutta l'ottima azione partita dalla fascia sinistra da parte di Beck. Inglesi in vantaggio

Milan pericoloso con Capone che semina il panico nell'area del Liverpool: l'attaccante mette in mezzo, ma El Hilali non riesce ad arrivare a rimorchio

Match in questo momento equilibrato: il Liverpool tiene il pallone, ma il Milan è molto aggressivo e prova a ripartire in contropiede

Incredibile l'occasione per il Milan! Ancora Capone, che serve El Hilali tutto solo in area di rigore, ma il calciatore tira sulla traversa

Ancora un'opportunità per El Hilali, dopo un bellissimo assist di Capone: il tiro viene deviato da Davies in calcio d'angolo

Finisce il primo tempo. Liverpool in vantaggio con Woltman, ma i rossoneri avrebbero meritato il pareggio. A tra poco per il secondo tempo!

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti all'interno della Liverpool Academy. Alle 14 c'è Liverpool-Milan. Il match è valido per la prima giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. Impegno difficile per i ragazzi di mister Federico Giunti, che affronteranno una formazione molto forte. I rossoneri proveranno a riscattare un inizio di stagione difficoltoso, visto il pari all’esordio contro il Sassuolo e la sconfitta in casa del Torino. Segui con noi il LIVE testuale di Liverpool-Milan di Youth League per non perderti neanche un'azione del match. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre