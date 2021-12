Serie A Femminile, Juventus-Milan 1-1: pareggio di Staskova | LIVE NEWS

Juventus-Milan si giocherà alle 15:00 per quella che sarà la gara valida per l'11^ giornata della Serie A Femminile: segui con noi il match.

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz, cerca di tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel derby. Al quinto posto in classifica, le rossonere si trovano a -8 proprio dalla Juventus , che occupa la prima posizione in classifica.

Subito Milan pericoloso. Stapelfeldt non riesce a spingere in porta un pallone che ballava in area.

Juventus-Milan, partita dell'undicesima giornata della Serie A Femminile.