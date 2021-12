Milan, solo Ibrahimovic ti ha salvato. Mercato, nuova idea in attacco

Ieri il Milan si è fermato contro l'Udinese, non ottenendo più di un pareggio alla Dacia Arena. I rossoneri sono stati salvati da un gol in pieno recupero di Zlatan Ibrahimovic, sempre ultimo ad arrendersi. Ora c'è il rischio di perdere il primo posto in classifica e la prossima settimana c'è lo scontro con il Napoli, che può agganciare gli uomini di Stefano Pioli in classifica. In primo piano poi c'è sempre il calciomercato, con Paolo Maldini e Frederic Massara che cercano rinforzi in attacco.