Serie A Femminile, Inter-Milan 4-0: sconfitta umiliante | LIVE NEWS

Inter-Milan si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la 6^ giornata della Serie A Femminile: seguila con noi.

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz, cerca di avvicinarsi alla vetta della classifica. Al sesto posto in classifica, le rossonere si trovano a -4 proprio dall' Inter , che occupa la prima posizione in classifica.

Thomas a tu per tu col portiere non riesce a segnare, grande occasione.

Chawinga ancora pericolosa! Tiro dalla sinistra in area e Giuliani stavolta devia in angolo.

Primo tempo a senso unico. La difesa del Milan non regge in alcun modo le avanzate dell'Inter, che ogni volta che affonda segna. Rossonere che fanno acqua da tutte le parti. In attacco un po' meglio, colpita una traversa, ma troppo poco.

Per l'Inter: dentro Csiszár e Bonetti per Simonetti e Polli.

Per l'Inter: dentro Santi e Marinelli per Mihashi e Chawinga.

Amici di '', benvenuti allo Stadio Ernesto Breda, dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Inter-Milan, partita della sesta giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Intanto ecco com'è andata al Milan Primavera oggi >>>