Alle ore 14:30, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB), si disputa il match tra Folgore Caratese-Milan Futuro valido per la 9^giornata della Serie D 2025/26: il nostro LIVE testuale

Una partita stupenda e divertentissima quella andata in scena oggi pomeriggio allo 'SportItalia Village', dove i ragazzi di Oddo hanno vinto da vera squadra per 2-3 contro una grande Folgore Caratese, capace di attaccare in maniera implacabile nel finale. I rossoneri, però, hanno dato prova di essere un grandissimo gruppo, capace di difendersi benissimo e allo stesso tempo di proporre un calcio spettacolare. Detto ciò, il Milan Futuro conquista tre punti preziosissimi e sale al settimo posto con 14 punti, in attesa della prossima sfida in programma il 29 ottobre contro la Varesina.

Da sottolineare, oltre alla grande prova di squadra, anche le prove dei singoli. Su tutti Dutu, strepitoso sia per il gol che per gli interventi miracolosi. Anche Sala ha fatto una grandissima prestazione, dominando in mezzo al campo grazie alla sua immensa qualità. Infine, da sottolineare anche l'ottima prestazione di Ibrahimovic Jr , oggi particolarmente ispirato, così come Torriani che in alcuni frangenti è stato provvidenziale!

FOLGORE CARATESE 2-3 MILAN FUTURO

90'+5' Triplice fischio! I rossoneri vincono per 2-3 !!!! 90'+4' Resta a terra Samotti, ma Salvalaggio decide comunque di lanciare lungo e tentare l'ultimo assalto della partita 90+3' Gran tiro dalla distanza di Eletu, di poco fuori! 89' Cross teso di Gambino, allontana Dutu in semi-rovesciata! Monumentale!!! 86' Cambio Folgore Caratese: esce Muzio, entra Lipari 85' Bella spizzata di Muzio, che innesca Fusco: 1vs1 contro Dutu, l'attaccante biancoblu lo punta e calcia ma il difensore rossonero mura la conclusione! 83' Cambio Milan: esce Domnitei, entra Magrassi 82' Cambio Folgore Caratese: esce Castellano, entra Tessitori 80' Cambi Milan: entrano Borsani e Geroli, escono Karaca e Sia 77' Caldirola esce in mezzo a tre e poi serve Gambino, chiuso da Karaca il quale rimane a terra per crampi 76' Su calcio d'angolo, Samotti salta più in alto di tutti ma non trova l'appuntamento con il pallone. Anzi travolge solo Minotti! 75' Sala richiamato dall'arbitro! Prima mette giù Santarpia e poi non permette la battuta del calcio di punizione 72' Samotti centra la barriera rossonera! 71' Campani messo giù e guadagna un importantissimo calcio di punizioni dai 20 metri 70' Cambio Folgore Caratese: esce Tremolada, entra Campani 69' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Eletu allontana di testa ma il pallone finisce proprio sui piedi di Castellano, il quale lascia partire un destro rasoterra che finisce lontano dalla porta 68' Possesso prolungato della Folgore interrotto da Cappelletti 66' Ennesimo cross di Muzio, in ritardo Gambino 64' Cambi Folgore Caratese: escono Gjonaj e Binous, entrano Gambino e Fusco 59' Gol del Milan 2-3! Simone Branca! In contropiede, Domnitei entra in area di rigore sterza e lascia partire un gran sinistro, purtroppo per il tiro si stampa sulla traversa. Il pallone però finisce sui piedi dell'appena entrato Branca che mette la palla in rete e firma il sorpasso rossonero! 57' Cross di Cappelletti a cercare qualcuno in area di rigore. Esce benissimo Salvalaggio! 55' Cambi Milan: escono Perina e Ibrahimovic, entrano Castiello e Branca! 53' Cross morbido di Tremolada sulla testa di Samotti! Colpo di testa che va alto sopra la traversa. Ottimo momento per la Folgore Caratese che sta schiacciando i rossoneri 51' Tiro debole e deviato dalla distanza di Castellano, nessun problema per Torriani 49' Calcio d'angolo teso e pericoloso, esce e spazza con i pugni Salvalaggio 48' Cappelletti, innescato da Sala, cerca un cross dal fondo ma viene chiuso dall'ex Monza Caldirola che chiude in calcio d'angolo 47' Milan subito pericoloso! Cappelletti mette un cross arretrato per Sia, il quale per poco non lascia partire un tiro da posizione davvero favorevole 46' Tutto pronto, comincia il secondo tempo di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-2 15:30 Rientrano in campo le due squadre! 45'+1' 2-2, finisce il primo tempo di Folgore Caratese-Milan Futuro. Primi 45' minuti ad altissima intensità, con ben 4 gol e tante occasioni sia da una parte che dall'altra! 45' I continui attacchi negli ultimi minuti della Folgore stanno dando parecchi problemi alla squadra di Oddo, che ora è tutta compatta nella sua metà campo e difendersi con le unghie e con i denti. 43' Piantoni tutto solo in area di rigore calcia a botta sicura ma il suo tiro viene salvato, in maniera provvidenziale da Dutu! 40' Altro cross teso e letale di Muzio, che fin qui si sta rivelando una spina nel fianco di Karaca. Fortunatamente il cross è forte e non permette a Piantoni di anticipare Dutu, il quale fa buona guardia e lascia scorrere 38' Ammonito Bellia! Intervento duro su Sia 36' 2-2 Gjonaj! Golazo del nuovo acquisto della Folgore Caratese. L'attaccante biancoblu lascia partire un missile dal limite dell'area che prima sbatte sulla traversa e poi entra porta. 32' Recupera palla in mezzo al campo Bellia, come un vero guerriero, e poi serve Gjonaj che dai 16 metri lascia partire un destro a giro pericolosissimo. Tiro che passa a pochi centimetri dal secondo palo! 31' Muzio, tutto solo, prova un destro letale e potente che però si spegne sulla parte esterna della rete 29' Imbucata geniale di Tremolada a cercare Muzio, attento Karaca che cjhiude tutto e la spazza via! 27' 1-2 Milan! Sala esce bene dal traffico e serve sulla corsa Cappelletti che mette in mezzo un bel cross, ma viene allontanato da Samotti. Il pallone però rimane vagante in area di rigore, arriva prima di tutti Sala che serve Ibrahimovic, che tutto solo ha il tempo di aprire il piattone destro e siglare il gol del vantaggio rossonero! 25' Messo giù Perina, l'arbitro lascia giocare e allora la Folgore riparte in contropiede... Fortunatamente sbaglia tutto Gjonaj 23' Samotti recupera palla a metà campo e innesca il mancino di Tremolada, che prova il cross in mezzo su Aziz, chiude tutto Dutu. Ma il pallone torna di nuovo sui piedi di Tremolada che prova un altro cross, questa volta a cercare Gjonaj, chiude tutto Minotti 20' Forcing della Folgore che negli ultimi minuti sta alzando notevolmente il ritmo. 19' Cross teso e pericoloso di Muzio, allontana di testa Dutu! 17' Lancio di Castellano su Muzio, chiude tutto Karaca ma è fuorigioco! 15' Sul calcio d'angolo svetta Dutu e la insacca, riportando la partita in parità dopo appena 3' minuti. Bella reazione dei ragazzi di Oddo! 14' Rossoneri in svantaggio, ora provano una reazione nervosa buttandosi in attacco con convinzione 12' Tremolada contro Torriani, il fantasista della Folgore non sbaglia e spiazza l'estremo difensore rossonero. 1-0! 11' Dal calcio d'angolo, viene tirato giù Caldirola. L'arbitro non ha dubbi è calcio di rigore! 10' Sull'out destro Tremolada fa partire un cross morbido sulla testa di Muzio, che scavalca Minotti, dice di no Torriani con una grande parata 9' Lancio di Dutu sballato a cercare Ibrahimovic... Rimessa dal fondo per la Folgore 7' Azione personale di Ibrahimovic Jr, che sulla fascia sinistra sta dominando, in seguito alla quale mette un cross a rimorchio pericolosissimo 5' Dopo i primi 2' minuti in cui la Folgore Caratese aveva schiacciato il Milan, ora sono i rossoneri a dominare il gioco 5' Mancino murato di Perina da Caldirola 4' Dribbling di Ibrahimovic in area di rigore su Bellia, che lo stende con un intervento al limite in scivolata. Per l'arbitro non è calcio di rigore! 3' Primo tiro in porta per il Milan, Diego Sia al volo prova a sorprendere Salvalaggio. Il suo tiro però è debole e schiacciato 2' Cross sul secondo palo di Tremolada a vuoto, raccoglie Karaca 1' Primo pallone per la Folgore, che prova subito a schiacciare i rossoneri 1' Calcio d'inizio, si comincia! 14:28 Ci siamo, scendono in campo le due squadre! Calcio d'inizio previsto alle 14:30! +++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++ Folgore Caratese (3-5-2): Salvalaggio; Bellia, Samotti, Caldirola; Santarpia, Piantoni, Castellano, Tremolada, Muzio; Aziz, Gjonaj. All. Belmonte Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Sala, Perina, Eletu; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo. +++ LA TERNA ARBITRALE +++ Direttore di gara: Daniele Chindamo (CO) Assistenti arbitrali: Firera (RA), Saracino (RA) +++ LA CLASSIFICA +++ Chievo Verona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate e Breno 13; Leon e MILAN FUTURO 11; Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1

+++ SERIE D, FOLGORE CARATESE-MILAN FUTURO: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 14:30, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Folgore Caratese-Milan Futuro valido per la nona giornata della Serie D 2025/26. Si affrontano la seconda in classifica (la squadra di casa) e l'ottava (i rossoneri). La 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come il Milan Futuro: la squadra di Oddo arriva infatti da tre ko consecutivi: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere l' incontro sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.

