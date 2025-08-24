Femminile, Milan-Sassuolo 0-2: la stagione inizia con un passo falso | PM News

Termina 2-0 la sfida tra Milan Femminile e Sassuolo (qui le pagelle). Il primo tempo è stato dominato dalle rossonere, mentre nel secondo tempo si è registrato un crollo. Clelland e Dhont hanno seminato il panico nella difesa rossonera, segnando un gol a testa.
Inizia dunque male la stagione delle rossonere, che rischiano di essere già fuori dalla competizione, poiché passa solo la testa di serie (qui il commento).
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
Milan Femminile (4-3-3) : Giuliani; De Sanders, Koivisto, Cernoia, Sorelli; Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw; Mascarello, Renzotti, Ijeh. All Bakker
Sassuolo Femminile (3-4-1-2): Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens; Brustia, Missipo; Doms; Skupien; Mihelic, Clelland, Gala. All Spugna
Triplice fischio: finisce 0-2 per le neroverdi.
Occasione Milan! Tiro potente ma impreciso di Ijeh.
Occasione Sassuolo! Filis prova a beffare Giuliani con un tiro da fuori, ma la conclusione finisce sul fondo.
Saranno assegnati 7 minuti di recupero
Gol Sassuolo! Dhont segna il 2-0 in contropiede: azione portata avanti da Missipo, che serve la neoentrata Dhont. Con un destro rasoterra a incrociare, beffa Giuliani.
Occasione Milan! Il Sassuolo si chiude, Cernoia prova il tiro ma Durand risponde bene.
Occasione Sassuolo! Tiro dai 30 metri di Skupien, autrice dell’assist: conclusione violenta che finisce fuori.
Esce Gala, entra Filis
Occasione Milan! Mascarello imbuca ancora per Ijeh, che davanti a Durand spreca una grande occasione.
Esce Clelland, entra Dhont
Gol Sassuolo! Clelland punisce le rossonere con un gol da vero rapace d’area.
Occasione Milan! Mascarello imbuca per Ijeh, che conclude di sinistro: tiro lento e lontano dalla porta per l’attaccante rossonera.
Occasione Sassuolo! Clelland, lanciata a rete con un pallone che buca la difesa rossonera, spreca davanti a Giuliani: l’attaccante irlandese incrocia di sinistro, il suo piede debole. Palla che sfiora il palo, brivido per il Milan.
Cambio nel Milan: esce Arrigoni, entra Soffia.
Occasione Sassuolo! Clelland, dall’out sinistro, si accentra e prova il tiro a giro, ma la conclusione finisce alta.
Occasione Milan! Cross deviato di Van Dooren che diventa buono per Ijeh di testa, ma Caiazzo la anticipa sul più bello.
Cross dal fondo di Missipo, esce bene Giuliani.
Occasione Milan! Tiro di sinistro di Arrigoni, deviato in calcio d’angolo.
Esce Sorelli (infortunio), entra Cesarini
Gioco fermo! Sorelli esce in barella in lacrime per un infortunio alla caviglia. Al suo posto entra Cesarini.
Inizia il secondo tempo di Milan-Sassuolo!
Finisce il primo tempo di Milan-Sassuolo, 0-0! Le rossonere hanno controllato la gara, anche se chiudono la prima metà di gioco con un brivido.
Occasione Sassuolo! Missipo e Gala creano pericolo alla difesa rossonera: chiusura fondamentale di Cernoia su Gala. Il Milan si salva con un calcio d’angolo.
L'arbitro assegna 2 minuti di recupero
Occasione Sassuolo! Tiro dai sedici metri di Gala che diventa pericoloso: chiusura fondamentale di Arrigoni.
Gioco fermo! Infortunio al ginocchio per Mascarello a seguito di un contrasto avvenuto pochi minuti prima.
Occasione Milan! Cross di Van Dooren per Grimshaw: chiusura all’ultimo di testa di Doms.
Prima occasione del Sassuolo! Gala crossa forte e colpisce Missipo: deviazione pericolosa che finisce sul fondo.
Occasione Milan! Ijeh, lanciata in profondità, salta Caiazzo in area e, mentre cerca di rientrare per tirare col sinistro, viene fermata da Philtjens, che con esperienza ottiene anche un fallo a favore.
Grimshaw prova la girata sul cross rasoterra di Van Dooren: il Sassuolo si salva con una deviazione.
Occasione Milan! Ijeh tira in porta dal limite: blocca Durand. L’azione nasce da una bella giocata rossonera sulla fascia sinistra.
Calcio d’angolo Milan! Cernoia sfiora la porta: pericolo nell’area del Sassuolo.
Prima occasione del match! Van Dooren imbuca in profondità per Renzotti, che prova a incrociare: grande parata dell'estremo difensore neroverde.
Ancora un retropassaggio pericoloso del Sassuolo con Caiazzo: Durand riesce a salvarsi.
Missipo spazza, ma sbaglia direzione e forza: la palla, alta e lenta, si dirige verso la sua porta. Philtjens intuisce e appoggia di testa a Durand.
Occasione Sassuolo! Azione personale di Mihelic che crea pericolo: dopo una serie di rimpalli in area, interviene Giuliani.
Gioco fermo! Scontro di gioco tra De Sanders e Giuliani: ha la peggio il portiere rossonero
Il Milan gestisce il possesso palla, mentre il Sassuolo resta compatto in difesa
L'arbitro fischia, è iniziata Milan Femminile- Sassuolo!
Ci siamo: le due squadre si preparano a scendere in campo!
+++ SERIE A WOMEN'S CUP: MILAN FEMMINILE-SASSUOLO, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amici di PianetaMilan.it, benvenuti al 'Velodromo A. Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda, dove tra poco, alle 20:30, andrà in scena Milan Femminile-Sassuolo, prima partita delle rossonere nella Serie A Women’s Cup. Si tratta del debutto ufficiale nella stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro le neroverdi di Alessandro Spugna, per non perdervi neanche un’azione in diretta!
