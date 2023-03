Coppa Italia Femminile, Roma-Milan 1-1: squadre al riposo | LIVE NEWS

GOL DEL MILAN! Gonfia la rete Martina Piemonte! Grande azione delle rossonere, con Guagni che viene servita splendidamente in corsa sulla sinistra. L'esterno del Milan mette un pallone al centro dell'area di rigore che viene intercettato ma non allontanato dalla difesa giallorossa. Dunque si fionda Piemonte che, a due passi dal portiere, insacca la sfera in rete! Milan che conduce 1-0, ma il totale segna 2-0 per le rossonere considerando l'1-0 dell'andata!