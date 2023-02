Coppa Italia Femminile – Milan-Fiorentina 1-1: rossonere in semifinale! | LIVE NEWS

Dopo le difficoltà dei primissimi minuti, la Fiorentina inizia a fare più intensità in mezzo al campo e prova a spingersi in avanti. Finora, però, nessun pericolo per Babb.

Buona azione del Milan che stava per concretizzarsi con una rete. Cross dalla sinistra, Mascarello, dentro l'area di rigore, mette un cross molto teso rasoterra dove si avventa Thomas. Porta spalancata, ma l'attaccante rossonera colpisce incredibilmente il palo. Fortuna ha voluto che l'azione si è era sviluppata in fuorigioco, dunque si spegne il tutto in un nulla di fatto.

Occasione per il Milan. Grande azione in velocità delle rossonere, con Thomas che lancia Grimshaw. La centrocampista anticipa la chiusura in scivolata di un difensore viola, con il suo tiro che si spegne sull'esterno della rete.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' dove tra poco, alle ore 12:30, andrà in scena Milan-Fiorentina, gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match!