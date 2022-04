Torino-Milan, Pioli: “Rebic e Rafael Leao possono giocare insieme” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa i temi principali di Torino-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Torino-Milan, match valido per la 32^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:30. Il Diavolo cercherà di difendere il primato in classifica dopo aver perso un po' di terreno nella giornata precedente, per provare a continuare a sognare. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Torino-Milan di domani sera allo Stadio Olimpico Grande Torino. Fischio d'inizio programmato per le ore 20:45. Oggi e domani invece in campo le altre tre candidate al titolo: rossoneri che giocheranno quindi sapendo già gli altri risultati. Intanto oggi in campo la Primavera del Milan, qui la cronaca testuale >>>