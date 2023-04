Napoli-Milan, Spalletti: “Domani nessun rischio, solo la gioia” | LIVE NEWS

Se c'è una differenza di esperienza e come essere più furbi: "L'esperienza ce la siamo fatta. Abbiamo fatto tante partite, su campi in cui abbiamo dimostrato maturità e carattere. Non vedo perché dovrebbe essere diverso. Forse si parla a livello di club e forse lì qualcosa abbiamo pagato. Però c'è possibilità di ribaltare ogni risultato. Penso che la squadra sappia fare ciò che serve. Quando si parla di furbizia si tratta magari di fare contrasto quando Brahim Diaz esce tra due uomini in ripartenza sul gol. Non penso ad altre cose in campo. Noi dobbiamo pensare a giocare la partita in modo normale, mettendo dentro tutto".