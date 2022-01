Milan-Juventus, Pioli: “Bennacer è pronto per giocare” | LIVE NEWS

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla differenza con gli altri anni in cui era normale arrivare alla sfida con la Juventus dietro in classifica: "Sinceramente non sapevo fosse la quarta volta di fila che arriviamo davanti. La nostra classifica è buona ed è evidente. Loro non sono partiti bene ed è evidente, ma sono in ottima forma. Non basta una prestazione normale, ma di livello alto".

Se è una partita da Milan: "Bivio o svolta lo usate spesso voi, è importante. Perché non è ancora decisiva, ma è importante per tenere loro lontani e per riprendersi subiti. Sono imbattuti da otto partite, sono quinti e stanno dimostrando di essere forti. Sarebbe importante per la classifica vincere".

Sulle idee del club e su Ibrahimovic in calo: "Per quanto riguarda il momento che i club stanno vivendo, per colpa della pandemia, è evidente. Basta guardare la riduzione degli spettatori quanto il club possano pagare. Ogni club fa i conti nelle proprie tasche, ha la propria programmazione e le proprie idee. Noi abbiamo idee chiare e stiamo sviluppando un percorso con giocatori giovani di potenziale con giocatori già maturi. Per tornare a essere davvero competitivi. Ci manca lo step finale. Le idee sono queste e sono chiare. Ibrahimovic ha avuto occasioni e non le ha sfruttate. Domani non creeremo tantissime occasioni, ma credo che in quelle che creeremo sarà determinante".

Che settimana è stata per superare lo Spezia: "È stata una settimana di lavoro intenso. In campo e al video. Per vederci più precisi e determinati. Grande partecipazione. Domani mi aspetto il massimo. Se vogliamo ottenere l'eccellenza serve uno sforzo superiore".

Se sarebbe contento se non arrivasse nessuno: "Se c'è la possibilità di migliorare l'organico il club è sempre stato molto attento, capace e ambizioso. Il mercato non dipende solo da noi. L'infortunio di Fikayo Tomori ci ha messo in difficoltà in queste partite, ma recupererà presto".

Su Messias trequartista: "Sì, lo può fare. Però in questo momento, dove si sente a proprio agio, è sulla destra. Non come trequartista su tutto il fronte. Però può farlo".

Se Cuadrado più alto può cambiare qualcosa: "Non so che scelte farà Allegri, chi gioca terzino e chi esterno. Però abbiamo preparato una strategia con un posizionamento di Theo Hernandez e non cambierà".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:15, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Juventus. La partita, come noto, sarà valida per la 23^ giornata della Serie A 2021-2022 ed in programma domani sera a 'San Siro'. Restate con noi per il LIVE testuale della conferenza di Pioli, non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta del mister! Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>