Milan-Dinamo, Pioli: “Hanno tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà” | LIVE UCL News

Se è arrivato il momento di dimostrare di essere pronti: "Se giochiamo ad alto livello, in Italia o in Europa che sia, possiamo vincere. Altrimenti no. Per esempio col Sassuolo non abbiamo giocato bene e non abbiamo vinto. Con l'Atletico un anno fa abbiamo fatto bene, una l'abbiamo vinta e una quasi. Domani dobbiamo giocare ad alto livello sotto tutti i punti di vista".