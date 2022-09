Salisburgo-Milan, Pioli: “Obiettivo dimostrare di poter competere” | LIVE News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, parla in conferenza alla vigilia di Salisburgo-Milan, partita d'esordio nella Champions League 2022-2023

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria), dove tra poco, alle ore 19:10, il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare Salisburgo-Milan, partita della prima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco il LIVE testuale della conferenza di Pioli alla vigilia del match. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>