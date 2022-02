Conferenza Salernitana-Milan, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Salernitana-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Qual è il parametro per cui sceglie Brahim Diaz o Kessie: "Sono due giocatori diversi. In primis c'è la condizione fisica dei giocatori. Poi le caratteristiche per interpretare al meglio la partita. Andrò sulle nostre valutazioni per schierare una squadra con energie e compatta".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Salernitana-Milan, match valido per la 26^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:00. Il Diavolo cercherà altri tre punti dopo le ultime importanti vittorie, per provare a mantenere il primo posto, almeno momentaneo, aspettando il risultato degli avversari. Già da oggi inizia la giornata di campionato, domani rossoneri ultimi in campo.