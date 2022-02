Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 18 febbraio 2022. In primo piano c'è sempre il mercato, con un nuovo nome per i rossoneri. Nuovi contatti, invece, per Renato Sanches, che è il primo obiettivo. Intanto domani c'è la partita, uno degli argomenti di cui ha parlato Roberto Donadoni, grande ex. Nelle prossime schede tutte le news più importanti della mattinata.