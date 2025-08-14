Zachary Athekame, classe 2004, si appresta a diventare il settimo colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Ardon Jashari e Koni De Winter. Il terzino destro svizzero arriva per circa 10 milioni di euro dallo Youn Boys per sostituire Emerson Royal nel ruolo.
calciomercato
Calciomercato Milan: è il giorno di Athekame! Visite e firma | LIVE NEWS
Zachary Athekame sta per diventare il settimo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE
L'iter è sempre lo stesso: visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', poi idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Seguite, dunque, LIVE il primo giorno di Athekame da giocatore del Milan con la nostra diretta testuale 'minuto per minuto'!
© RIPRODUZIONE RISERVATA