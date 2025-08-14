calciomercato

Calciomercato Milan: è il giorno di Athekame! Visite e firma | LIVE NEWS

Zachary Athekame sta per diventare il settimo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE
Redazione

Zachary Athekame, classe 2004, si appresta a diventare il settimo colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Ardon Jashari e Koni De Winter. Il terzino destro svizzero arriva per circa 10 milioni di euro dallo Youn Boys per sostituire Emerson Royal nel ruolo.

L'iter è sempre lo stesso: visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', poi idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Seguite, dunque, LIVE il primo giorno di Athekame da giocatore del Milan con la nostra diretta testuale 'minuto per minuto'!

11:30

ARRIVA ATHEKAME!

Il terzio destro è a Milano. Ecco l'arrivo per le visite mediche col Milan

