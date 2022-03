Cagliari-Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, Brahim Diaz no” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Cagliari-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Sui pochi gol da tanti giocatori offensivi: "Bisogna segnare più gol, ma stiamo facendo benissimo in fase di non possesso palla. Siamo solidi. Non stiamo segnando tanto, ma abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti e i particolari fanno la differenza. Dobbiamo stare attenti a tutto e segnare di più è un obiettivo".

Se il calcio italiano è messo male e quali sono le qualità che deve avere il Milan nelle ultime 9: "Il fatto di non avere per qualche anno consecutivo un'italiana ai quarti di Champions è negativo. Le due squadre del nostro girone sono ai quarti. Il livello è altissimo. Non credo ci manchi tantissimo, ma qualcosina per qualità e ritmo. Si deve migliorare. Dovremo avere energia positiva nelle ultime nove giornate. Su questo dobbiamo puntare assolutamente".

Chi non è disponibile: "Non c'è Maldini perché ha la febbre. Tornato Tonali e lo vedrò oggi. Giroud ieri si è allenato e non ci saranno problemi. Ieri un trauma contusivo per Brahim Diaz, vediamo oggi".

Su Kalulu e se ha un fioretto da fare in caso di Scudetto: "Kalulu ha una qualità importantissima. Ha dentro di sè una determinazione e convinzione nei propri mezzi, una serenità che gli consente di giocare con personalità. Questa è la sua caratteristica più importante. Affronta ogni partita con concentrazione e mai ansia. Affronta al meglio ogni situazione. Un grande merito per un giocatore così giovane. Ha fatto un percorso incredibile per voglia di migliorare. Ora sta raccogliendo i frutti. Ora il livello si alza e dovrà dimostrare ancora nelle prossime partite".

Se lo preoccupa Ibrahimovic nella Svezia: "No, se si sente bene per andare ci deve andare. Giocare è importante per migliorare".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Cagliari-Milan, match valido per la 30^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 11:30. Il Diavolo cercherà di trovare continuità dopo le ultime belle vittorie, provando a mantenere il primato in classifica e continuare a sognare. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Cagliari-Milan di domani sera alla Sardegna Arena. Fischio d'inizio programmato per le 20:45. Domani giocheranno anche le altre due candidate al titolo.