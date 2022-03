Calciomercato Milan – Dalla Francia: Renato Sanches firma con i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo l'Equipe Renato Sanches firmerà con il club rossonero. In arrivo anche Botman

Renato Sanches può essere il prossimo colpo di calciomercato del Milan . Secondo quanto scrive il noto giornale l'Equipe, il portoghese firmerà con il club rossonero al termine della stagione. In sostanza il Lille, che ha bisogno di cedere per problemi finanziari, sarebbe vicino ad un accordo con il club rossonero per il trasferimento del centrocampista. L'ex Bayern Monaco prenderebbe così il posto di Franck Kessie, che al termine dell'annata si trasferirà al Barcellona. La notizia sarebbe stata data dall'Equipe da una fonte interna al Lille .

Ma non è finita qui. Come vi abbiamo scritto tempo fa, dal Lille potrebbe arrivare anche Sven Botman. Il difensore olandese potrebbe quindi sostituire Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan. Due colpi importanti dunque, che renderebbero la squadra di Pioli ancora più forte nella prossima stagione. Intanto spunta un nome nuovo per la difesa rossonera.