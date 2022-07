Amichevole ZTE-Milan 3-1: ammonito Majer | LIVE News

Primo cartellino giallo del match. Ammonito Tajti per un fallo in netto ritardo ai danni di Brahim Diaz.

Palo dello ZTE! Gran tiro rasoterra dalla distanza di Gergenyi, ma il pallone si stampa sul palo alla sinistra di Tatarusanu. Milan in notevole difficoltà in questi primi minuti di gioco.

Primi quindici minuti di gioco che vedono il Milan non soltanto in svantaggio di un gol, ma anche in difficoltà, rispetto agli avversari, a livello di condizione fisica.

Finalmente si vede in avanti il Milan. Numero di Junior Messias dal limite dell'area di rigore. Il suo tiro però viene deviato in angolo.

Occasione per il Milan! Grande lancio di Messias che trova in corsa Ante Rebic. Il croato serve in mezzo Giroud che calcia a botta sicura, ma il difensore riesce ad opporsi e deviare il pallone in angolo.

Occasione per il Milan! Ci prova Rebic con uno scavetto. Il pallone viene deviato da un difensore e sulla ribattuta il croato non riesce ad insaccare il pallone in rete. Pochi istanti dopo lo stesso Rebic serve Ballo-Toure che viene steso nell'area avversaria. Calcio di rigore per il Milan, pronto Giroud alla battuta!

Il match tra ZTE e Milan, in programma alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta - sia in tv in chiaro che in streaming - da Sportitalia. In alternativa, sarà possibile seguire qui la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.