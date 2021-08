Amichevole Real Madrid-Milan, palo di Theo Hernandez! | LIVE NEWS

Real Madrid e Milan si sfideranno alle 18.30 al 'Wörthersee Stadion' di Klagenfurt, in Austria: segui con noi la diretta testuale del match

Quinta amichevole pre stagionale per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver battuto facilmente la Pro Sesto e il Modena nelle prime due uscite, i rossoneri hanno affrontato anche il Nizza e il Valencia alzando, di fatto, il livello di difficoltà. Questo pomeriggio il Diavolo affronterà un avversario di assoluto livello internazionale: il Real Madrid. Il Milan non avrà a disposizione anche per questo match il convalescente Ismael Bennacer, risultato negativo al Covid quest'oggi, oltre a Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Lo svedese è sulla via del recupero dall'infortunio al ginocchio, mentre il centrocampista ivoriano è tornato da pochi giorni da Tokyo dove ha partecipato alle Olimpiadi con la sua Nazionale. Non saranno della gara nemmeno Jens Petter Hauge, Andrea Conti e Mattia Caldara. Il norvegese è ad un passo dal vestire la maglia dell'Eintracht Francoforte, mentre il terzino destro è in uscita, così come il centrale difensivo è vicinissimo al Venezia. Diversi indisponibili anche per l'allenatore 'blanco' Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, infatti, non avrà a disposizione Odriozola, Mendy, Carvajal, Kroos, Ceballos e Hazard. L'amichevole verrà disputata alle 18.30 al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.