Amichevole Perth Glory-Milan 0-5: gol anche di Chukwueze | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'HBF Park' di Perth dove tra poco, alle 12:20 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Perth Glory-Milan. Si tratta della terza partita della tournée dei rossoneri di Massimiliano Allegri in Asia e Australia. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro la compagine australiana, per non perdervi neanche un'azione in diretta!