Amichevole Milan-Pro Sesto, match iniziato! | LIVE NEWS

Manca poco alla prima amichevole del nuovo Milan di Stefano Pioli. Segui con noi la diretta del match contro la Pro Sesto, previsto alle 17

Nel giorno dell'ufficialità di Olivier Giroud e del ritorno in Italia di Brahim Diaz, c'è anche modo per pensare alle questioni di campo. Alle ore 17, infatti, il Milan inizia a scaldare i motori in vista della stagione 2021-2022. A Milanello arriva la Pro Sesto, club di Serie C in cui milita il figlio di Paolo Maldini, Christian. Nove giorni dopo l'inizio del raduno, Stefano Pioli potrà dunque testare i primi miglioramenti della sua squadra dopo le meritate vacanze. Segui la diretta testuale con noi di PianetaMilan.it per non perdervi nemmeno un'azione!