Milan-Lumezzane 7-0: Romero e Zeroli fissano il risultato | PM NEWS

Palo di Pulisic subito! Serpentina centrale, tiro in diagonale di destro e palo!

GOOOL DI POBEGA!!! - Lancio lungo sulla sinistra per Pulisic che fa un aggancio pazzesco e serve Pobega che appoggia in rete.

Occasione anche per il Lumezzane su sviluppo di calcio d'angolo: tiro al volo su cui si oppone alla grande Sportiello in tuffo.

GOOOL DI POBEGA!!! - Funziona l'asse tra Pulisic e Pobega. Palla lunga di Messias per Pulisic che di prima appoggia a Pobega, che insacca.

GOOOL DI MESSIAS!!! - Krunic dentro per Messias, messi a sedere due giocatore e palla in porta.

GOOOL DI COLOMBO!!! - Girata di potenza in area di Colombo e gol!

Ennesima grande azione di Pulisic, che serve Ruben in area: stop e tiro, grande parata.

Colombo si libera per il tiro in diagonale rasoterra, ma para il portiere.

Dentro Luka per Messias.

GOOOL DI COLOMBO!!! - Romero appoggia di prima per Colombo tutto solo al centro dell'area: stop e tiro in rete.

Ancora a segno il Milan! In rete questa volta è andato il giovane Zeroli con uno stacco imperioso di testa.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 17:00, si disputerà l'amichevole Milan-Lumezzane, prima amichevole estiva dei rossoneri di Stefano Pioli.