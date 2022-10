Quote scommesse Torino-Milan: favoriti, gol e molto altro

Quote scommesse Milan: il confronto tra bookmakers per la partita Torino-Milan, 12esima giornata di Serie A

Matteo Ronchetti

La dodicesima giornata di Serie A si accende nel posticipo domenicale, ore 20.45, con Torino – Milan. I granata sono tornati al successo lo scorso weekend e sperano di aver messo alle spalle il momento più difficile. I Campioni di Italia inseguono la quinta vittoria di fila per mettere pressione al Napoli capolista.

STATO DI FORMA

— La squadra di Juric veleggia al decimo posto con 14 punti. La vittoria a Udine ha messo fine ad una striscia senza successi che durava da cinque giornate: in quell’arco di match un solo punto ottenuto, a fronte di quattro sconfitte. 10 reti segnate dai granata e 13 subiti, per una formazione che insegue la seconda vittoria di fila. Milan reduce dal 4-1 contro il Monza e dal 4-0 in casa della Dinamo Zagabria in Champions League. 26 punti per gli uomini di Stefano Pioli: secondo posto a meno tre dal Napoli capolista. I rossoneri mettono nel mirino la quinta vittoria di fila e cercano di preservare l’imbattibilità esterna in campionato: l’unica squadra nei top 5 campionati a non aver perso alcuna gara in trasferta nel 2022. 24 gol segnati e 11 al passivo.

I PRECEDENTI — Sarà il 194° incrocio fra le due squadre, per una delle classiche del campionato italiano. Il bilancio, nei 193 precedenti match, sorride al Milan con 74 vittorie. Il Torino ha vinto in 52 occasioni, con 67 sfide terminate in parità. I rossoneri non vincono in casa dei granata dal 12 maggio 2021, quando la formazione di Pioli si impose per un clamoroso 7-0. Lo scorso anno 0-0, prima del filotto di successi finali che ha permesso al Diavolo di mettere le mani sul diciannovesimo Scudetto. L’ultima vittoria granata risale al 26 settembre 2019: 2-1 in rimonta, con doppietta di Belotti.

LE QUOTE — Milan favorito, come rilevato da OddsChecker. Il segno 2 varia fra 2.14 di Novibet e 2.05 di Pokerstars Sport e Planetwin. Un pareggio lo troviamo a 3.35 su Snai, Netbet e Novibet. Infine, una vittoria granata lievita a 3.75 su Sisal e Bet365, mentre Betfair abbassa la quota a 3.70, con il segno 1 che brilla a 3.65 su Better e Goldbet. Passiamo al segno Gol e No-Gol, le cui quote sono praticamente alla pari. Una rete per parte paga a 1.90 su Bet365 e 1.87 su Betfair. Il No-Gol vale invece a 1.90 su Sisal, Goldbet e Better. L’Over 2.5 brilla a 2.12 su Starscasinò, con Sisal, Snai, Betfair e Bet365 a 2.10. Infine, uno sguardo ai primi marcatori. In casa Torino il favorito, come primo marcatore nel match, è Antonio Sanabria a 9.80 su LeoVegas, mentre nelle fila rossoneri spiccano le quote di Giroud a 5.50 su Bet365 e Leao a 7.70 su Snai.