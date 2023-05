Quote Spezia-Milan, spareggio salvezza-Champions. I pronostici

Le ultime news su Spezia-Milan, partita chiave sia per la salvezza che la Champions League. Le quote della gara

La parola d’ordine, in casa Milan, dev’essere una: resettare. Le scorie dell’Euroderby perso contro l’Inter rischiano di farsi sentire al Picco di La Spezia, dove i rossoneri – sabato alle 18:00 – affrontano una squadra invischiata nella lotta salvezza e bisognosa di punti. Ma ci sarà tempo per pensare al ritorno di Champions. Quinti a -2 proprio dai nerazzurri, i ragazzi di Pioli non possono permettersi passi falsi.

LE QUOTE –Come riporta OddsChecker, sulle lavagne dei principali siti scommesse raccontano il Milan è favorito, ma con quote piuttosto alte. Il segno 2 arriva anche a toccare quota 1.98 su Sportbet e StarcasinòBet. Solo su Snai scende a 1.85, per poi risalire oltre l’1.90 su diversi bookmaker. Il pareggio si trova a 3.60 su LeoVegas e Sportbet, 3.55 su Vincitu, 3.51 su Daznbet e 3.48 su Betway; mentre la vittoria dello Spezia parte dai 3.95 di Novibet per arrivare ai 4.33 di Betfair, con in mezzo tanti bookies che si attestano intorno a quota 4.00.

C’è equilibrio anche intorno al numero di gol che potrebbero essere segnati nel match: leggera preferenza per l’Under 2.5, che oscilla tra l’1.80 di bet365 e Sisal all’1.88 di LeoVegas. Più alte le qutoed dell’Over 2.5, che parte dall’1.85 di Snai e tocca quota 2.00 su bet365. Per quanto riguarda i mercati Goal/No Goal, i bookmaker pensano che entrambe le squadre possano andare a segno: il Goal vale 1.75 su Snai e non si spinge oltre quota 1.83 (LeoVegas), il No Goal parte da 1.93 di StarcasinòBet e sfonda quota 2 su Planetwin365 (2.03).

ULTIMI RISULTATI –La vittoria contro la Lazio di una settimana fa sembrava aver dato slancio al Milan, risvegliato bruscamente dalla sconfitta contro l’Inter. I rossoneri restano comunque imbattuti in campionato dal 18 marzo, anche se un paio di pareggi (Bologna e Cremonese su tutti) rischiano di pesare. Lo Spezia è in caduta libera: non vince da quando ha battuto al Picco l’altra milanese, l’Inter, il 10 marzo. Sono passati due mesi, in cui la squadra ora allenata da Semplici è stata risucchiata in zona retrocessione.

I PRECEDENTI –I precedenti in Serie A tra le due squadre sono soltanto cinque e non si è mai verificato il pareggio: tre vittorie del Milan, due dello Spezia. Una vittoria a testa anche nei confronti in Liguria. Il Milan è imbattuto nelle ultime 17 trasferte di Serie A in cui ha giocato contro squadre che occupavano gli ultimi tre posti in classifica, con un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi.