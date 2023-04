Quote Roma-Milan, Serie A: i pronostici sulla partita. Sfida da Over?

Le quote di Roma-Milan (Serie A): i pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita, i marcatori e gli ultimi risultati. Le ultime news sulla partita: sarà una sfida da Over?

Roma-Milan sarà una sfida da Over? I rossoneri sono imbattuti dal 2019 contro i giallorossi e gli esperti di scommesse sono pronti a giurare che sarà una sfida aperta e ricca di gol. Mancano sette giornate al termine del campionato: la 32esima giornata di Serie A comincia oggi alle 18.30 con Lecce-Udinese. Il Napoli capolista insegue l’aritmetica che vale lo scudetto, la Roma di Mourinho ospita il Milan all’Olimpico: fischio d’inizio sabato alle 18. Una sfida che vale l’Europa, entrambe le squadre sono ferme a 56 e puntano la zona Champions. Ecco gli ultimi risultati delle due squadre, i precedenti e le quote di Roma-Milan

Gli ultimi risultati — La Roma ha perso 3-1 contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato: sconfitta arrivata dopo tre vittorie di fila contro Sampdoria, Torino e Udinese. Nel mezzo i giallorossi hanno superato il Feyenoord ai quarti di Europa League conquistando l’accesso alle semifinali. Mourinho dovrà fare i conti con l’infermeria piena: out Smalling e Wijnaldum, fuori causa anche il difensore spagnolo Llorente. Dybala si è fermato a Bergamo, per l’argentino problema alla caviglia sinistra: è in forte dubbio contro i rossoneri. Il Milan ha superato 2-0 il Lecce lo scorso weekend. Come riporta , tra campionato e Champions la formazione di Pioli ha totalizzato sei risultati utili consecutivi. L’ultimo k.o. è arrivato il 18 marzo contro l’Udinese: 3-1 al 90’.

I precedenti di Roma-Milan — Sono 194 le sfide totali tra Roma e Milan. Il bilancio dei precedenti è nettamente in favore dei rossoneri: 82 successi contro i 51 dei giallorossi, 61 i pareggi. La gara d’andata a San Siro è terminata 2-2, prima Giroud e compagni avevano totalizzato tre vittorie contro gli avversari. Addirittura, come riporta Oddschecker, la vittoria più recente della Roma è arrivata nel 2019 all’Olimpico: 2-1, decisive le reti di Dzeko e Zaniolo. Non bastò ai rossoneri l’unico gol di Theo Hernandez. Statistiche alla mano, le ultime cinque sfide tra le squadre sono terminate con un Over 2.5

Quote Roma-Milan — Secondo i principali siti scommesse, c’è grande equilibrio nelle valutazioni dei segni 1X2. La vittoria della Roma è quotata 2.85 da Leovegas e Sportbet, 2.78 secondo Novibet. L’eventuale successo del Milan è valutato 2.85 su Snai, 2.75 per Netbet e Daznbet. Mentre l’X è offerto 3.10 da Sportbet, 3.00 per Planetwin e Novibet.

L’Over 2.5 ha una quota molto alta: 2.50 su Bet365, 2.43 secondo Leovegas, 2.25 per Planetwin. L’Under è fissato 1.60 da Snai e Planetwin, 1.50 per Sisal. Il segno Gol è un’ipotesi possibile: 2.05 secondo Bet365, 2.00 per Leovegas, 1.95 su Betfair. Il No Gol è invece quotato 1.82 da Planetwin, 1.80 per Betfair, 1.76 su Leovegas.